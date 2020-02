Coronavirus | un contagiato in Lombardia nel Lodigiano

L’uomo contagiato da Coronavirus si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva di Codogno nel Lodigiano.

Un giovane uomo di 38 anni si sarebbe presentato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Codogno e sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Per ora sono in corso le controanalisi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’uomo, ricoverato nel reparto di terapia intensiva, è per ora isolato così come il reparto dell’ospedale di Codogno. Le autorità stanno ricostruendo tutti i suoi spostamenti e si stanno cercando di individuare tutte le persone venute in contatto con il contagiato per sottoporle a controlli specifici. Una conferenza stampa che dovrebbe svolgersi oggi in giornata chiarirà ulteriori dettagli.

