Coronavirus | Il primo italiano positivo al test – VIDEO

Coronavirus | Il primo italiano risultato positivo al test del Coronavirus. La conferma della Protezione Civile – VIDEO

E’ risultato positivo al test del Coronavirus un italiano imbarcato sulla nave da crociera “Diamond Princess”. A confermarlo è la Protezione Civile. I Ministeri degli Affari Esteri, della Salute e della Difesa si stanno concentrando sulle operazioni necessarie per il rimpatrio dei cittadini italiani imbarcati sulla nave da crociera.

In una nota il Ministero spiega: “Il lavoro delle autorità coinvolte proseguirà per assicurare il tempestivo rientro di tutti i nostri connazionali”. Scopri di più nel video in alto

