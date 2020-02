Melanzane con olive e capperi sono un contorno leggero e squisito, che si prepara in pochissimo tempo e con pochi ingredienti, vediamo come.

La melanzana è una verdura che appartiene alla famiglia delle Solanacee, conosciuta in Europa e nel resto del mondo. E’ una pianta tipica dell’Asia sud-orientale e dell’Africa, viene coltivata anche in Europa e negli Stati Uniti.

E’ una verdura ricca di vitamine, sali minerali e fibra alimentare, non solo contiene una buona dose di flavonoidi e l’acido clorogenico. La presenza di numerosi antiossidanti e pochi carboidrati, la rende perfetta, da inserire nella propria alimentazione, garantendo così una dieta sana ed equilibrata. Contiene poche calorie, 25 per 100 gr di prodotto e pertanto adatto alle diete per perdere peso.

Inoltre la melanzana è una verdura molto versatile, si presta alla preparazione di diversi piatti sia di antipasti, che di primi piatti che contorni. Si possono preparare pietanze calde o fredde, addirittura si possono farcire panini.

Per la preparazione di questa ricetta, ossia le melanzane con olive e capperi, è importante far perdere l’acqua, basta tagliarle a fette e lasciarle in ammollo con acqua e sale. Vediamo come preparare questa ricetta.

Melanzane con olive e capperi

Le melanzane con olive e capperi, sono un contorno molto versatile, si abbina a qualsiasi secondo di carne e di pesce. E’ un contorno delizioso e molto saporito, che piacerà a tutti, vediamo come realizzare questa ricetta in modo facile e veloce.

Ingredienti

2 melanzane

20 g di capperi

80 g di olive verdi denocciolate

8 pomodorini

Uno spicchio di aglio

Un pò di peperoncino fresco

Prezzemolo fresco q.b.

Olio extra vergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a lavare e spuntare le melanzane, poi le tagliate a fette, le trasferite in una ciotola con acqua e sale grosso per circa mezz’ora. In questo modo le terrete in ammollo, così perderanno un pò di amaro.

Trascorso il tempo, scolatele, strizzatele ed asciugatele benissimo, con carta assorbente da cucina.

Lavate e tagliate i pomodorini a metà e teneteli da parte, in una padella antiaderente ampia, scaldate un pò di olio extra vergine di oliva, fate rosolare l’aglio tritato ed un pò di peperoncino. Poi aggiungete le melanzane, i pomodorini tagliati a metà, un pò di sale e fate cuocere a fiamma media con il coperchio per circa 5 minuti.

Aggiungete i capperi dissalati e le olive verdi denocciolate, mescolate con un cucchiaio di legno e lasciate cuocere ancora per 5 minuti e poi spegnete.

Servite nei piatti e decorate con un pò di prezzemolo tritato fresco e servite.