Fai da te | porta confetti per Prima Comunione in feltro -VIDEO-

La bella stagione sta arrivando e con lei anche il periodo delle cerimonie. Ecco un’idea davvero semplice ed originale per creare dei porta confetti per la Prima Comunione.

Se state cercando delle idee fai da te graziose ed originali per creare dei porta confetti da donare ad amici e parenti in occasione della Prima Comunione di vostro figlio o vostra figlia, ecco come realizzare dei porta confetti in feltro in modo veloce, semplice e di grande effetto.

Un piccolo manufatto con cui omaggiare le persone intervenute alla cerimonia o anche chi contorna di affetto e attenzioni il festeggiato pur non partecipando alla festa come invitato. Perfetti da donare alle maestre o anche agli amichetti di scuola o del catechismo.

Come realizzare i porta confetti in feltro per la Prima Comunione | il video tutorial

Per realizzare il porta confetti per la Prima Comunione, avrai bisogno di:

feltro color beige

feltro stampato in vari colori pastello

feltro bianco

feltro verde

feltro colorato in tonalità pastello

decorazioni in legno, cuori

gavetta color naturale

colla a caldo

forbici

Una volta realizzato un rettangolo in feltro beige, che servirà come base per ogni sacchetto porta confetti, si dovrà ripiegare su se stesso come indicato nel video tutorial. Fermando i contorni con la colla a caldo, si otterà il sacchetto. Sulla parte anteriore del porta confetti, si incollerà una striscia di feltro stampato in color pastello e si procederà a realizzare il calice in feltro bianco, seguendo le indicazioni del tutorial.

Una volta incollato il calice si procederà con la decorazione dello stesso applicando due foglioline verdi ed una piccola rosellina in pannolenci. In alto sopra il calice, si incollerà un cerchio bianco che simboleggerà l’ostia. Al centro del tondino si incollerà un cuoricino di legno.

Il porta confetti si completerà applicando un fiocchetto di gavetta in alto e nel retro del porta confetti si potranno infilare i confetti confezionati in un veletto di tulle. Il porta confetti si potrà personalizzare scegliendo i colori e le decorazioni più adatte a maschietti o femminucce. Non vi resta che guardare il video tutorial !

