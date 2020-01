Sono frutti che contengono:

vitamine : in particolare modo la A e la C;

: in particolare modo la A e la C; sali minerali: come il ferro, il calcio, il fosforo, il potassio e il magnesio;

come il ferro, il calcio, il fosforo, il potassio e il magnesio; fibre

Esplicano diverse proprietà:

diuretiche,

lassative: ma leggermente;

disintossicanti;

rallentano l’ossidazione dei tessuti;

riducono la concentrazione di grassi: in particolar modo del colesterolo;

antinfiammatori per curare dolori come artrosi osteoartrite o dolori cronici;

abbassa il livello di glicemia nel sangue;

Secondo uno studio dell’University of Michigan Health System l’assunzione di ciliegie possono anche aiutare a ridurre i fattori di rischio per le malattie cardiache e il diabete.

Lamponi

Tra tutti i frutti rossi, i lamponi sono il frutto più complete e calorici, in quanto contengono:

antiossidanti: in particolar modo i flavonoidi e antocianine;

vitamine: come la C e del gruppo B;

molti sali minerali;

molte fibre;

pochi zuccheri.

Esaminiamo le proprietà dei lamponi:

effetto diuretico

antinfiammatorio: in particolar modo per le infiammazioni articolari;

disintossicante

migliorano l’elasticità dei vasi sanguigni;

regolarizzano il ciclo mestruale;

contrastano l’iperglicemia;

prevengono le malattie cardiovascolari.

I lamponi sono alleati della salute delle donne, in quanto proteggono il loro apparato sessuale, migliorano il funzionamento ormonale, utile in caso di ciclo irregolare, perchè va ad attenuare i disturbi e le alterazioni. In gravidanza invece facilitano le contrazioni in gravidanza, e in menopausa, vanno a contrastare fastidiosi sintomi.

Mirtilli

I mirtilli sono tra i frutti che apportano poche calorie, non contengono la vitamina C, contengono antociani, antiossidanti. Hanno diverse proprietà:

migliorano il sistema cardiovascolare;

proteggono la retina;

favoriscono la microcircolazione;

rinforzano i capelli;

abbassano i livelli di trigliceridi;

abbassano i livelli di trigliceridi;

contrasta il diabete.

I mirtilli inoltre favoriscono il recupero muscolare, dopo aver praticato uno sport, questo è quanto pubblicato sul Journal of the International Society of Sports Nutrition.

More

Le more sono un frutto, che contiene:

vitamine: C, del gruppo B e K

sali minerali: in particolar modo il potassio, il calcio e il fosforo

antiossidanti: come antociani e polifenoli

acidi grassi: Omega 3 e Omega 6, soprattutto nella polpa.

La presenza della vitamina K rende questo frutto, utile per fortificare le ossa forti e ha un’azione antiemorragica, inoltre la presenza di vitamina B9, risulta molto importante per le donne gravide, perchè una carenza aumenta il rischio di malformazioni del feto.

Le more contengono salicilato,molto utile per il sangue, in quanto lo fluidifica, riducendo in questo modo il rischio di cardiopatie, inoltre facilitano lo smaltimento di acido urico, che è responsabile delle infiammazioni articolari e reumatismi.

Ribes

Il ribes è un frutto che contiene meno calorie delle more, contiene:

vitamina C e del gruppo B: basti pensare che contiene più vitamina C delle arance;

sali minerali come il ferro e il potassio.

I ribes, svolgono diverse azione benefiche per il nostro organismo, ecco quali:

diuretica e antinfiammatoria: sia per le vie urinarie che respiratorie;

prevengono i reumatismi;

abbassano il livello di colesterolo cattivo;

previene l’invecchiamento della pelle: in quanto la ringiovanisce, rendendola più elastica;

proteggono il sistema cardiocircolatorio.

Bacche di Goji

Le bacche di Goji sono un frutto di origini asiatiche, è ricco di nutrienti preziosi per la nostra salute, il consumo si è diffuso anche in occidente.

Ecco cosa contengono:

antiossidanti: in particolare i flavonoidi, i carotenoidi;

vitamina C;

acidi grassi Omega 3 e Omega 6.

Le bacche di goji hanno diverse proprietà: