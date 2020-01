Nail art romantiche, fuori dal comune e glamour ci attendono per questo San Valentino, regalandoci un nuovo modo per raccontare il nostro amore.

Negli anni vi abbiamo proposto la variante peluche, quella con il cuore in gabbia e molte altre ancora. Però no, ancora non ne abbiamo abbastanza.

Ogni anno San Valentino giunge a regalarci tanta nuova ispirazione: outfit romantici, cene idilliache e, ovviamente, anche nail art in tono con la festa prendono vita nella fantasia di noi romantiche per natura.

Il gioco sta nel declinare le ultime tendenze in una veste romantica che sappia rendere giustizia alla festa degli innamorati, il giorno più dolce dell’anno.

Quali saranno allora i must di questo San Valentino 2020 per le nostre unghie?

Scopriamoli insieme e lasciamoci ispirare anche questa volta.

Nail art per San Valentino 2020

Come ogni anno ci sono i grandi classici della festa, come i cuori o l’intramontabile rosso, ma poi arrivano anche le tendenze del momento, colori inusuali e decorazioni che ci parlano di sensualità e romanticismo.

Scopriamo allora come festeggiare San Valentino 2020 a suon di nail art.

Cuori – Sono il classico per eccellenza, romantico e femminile, il decoro con cui è impossibile sbagliare. L’effetto sarà super bon ton e renderà giustizia alle donne più romantiche che magari per l’occasione vorranno sfoggiare una bella gonna a ruota o un abitino un po’ retrò. Come realizzare però i cuori? Possiamo farli piccoli, solo su alcune unghie o, per chi ama finish più vistosi, trasformarle in un originale french manicure. La tendenza più estrosa dell’anno li vuole però in 3d sovrapposti, da disegnare uno sopra l’altro con due colori di smalti differenti.

Nude – Il finish naturale è oramai un evergreen per tutte le occasioni. Da quando il nude è salito alla ribalta non ce n’è stato più per nessuno. Per San Valentino rendiamolo un po’ più innovativo e glamour con un tocco di colore: potrete sbizzarrirvi con pois di dimensioni diverse, un tocco di glitter o anche semplici disegni geometrici.

Rosso – E’ vero, lo abbiamo visto, rivisto e rivisto ancora. Il rosso però è uno di quei classici con cui è impossibile sfigurare. importante sarà solo scegliere il rosso più adatto al vostro incarnato: una sfumatura calda e aranciata se avete la pelle con sottotono giallo, mentre un rosso freddo donerà agli incarnati dal sottotono rosato. Non ve la sentite di optare per il total red? Potete mixarlo ad altre nuance romantiche come le varie sfumature del rosa.

Blu – Il colore dell’anno 2020, almeno secondo Pantone, può esser declinato veramente in mille modi. Dalle varianti più chiare alle più scure, potrete sfruttarlo con un effetto glitterato che gli doni luminosità o inserirlo a mo’ di nail art magari con dei disegni geometrici particolarmente glamour

Effetto sfumato – No, non solo l’oramai amatissimo (e un po’ inflazionato) baby boomer ma tutti i colori che possono essere applicati con un affascinante effetto ombre. Ovviamente siamo entrate nel campo del gel per unghie, unica base a consentire tali particolari lavorazioni.

E per quanto riguarda la forma? Qui ci teniamo a ricordarvi il nostro must: non siate schiave delle mode. Le tendenze servono a ispirarci ma, di base, l’unico vero parametro per decidere che cosa sfoggiare è sempre e soltanto il nostro corpo: che cosa esalta di più le nostre forme o, in questo caso, le nostre mani? In base alla forma e lunghezza delle dita potrete decidere se farà più al caso vostro un’unghia squadrata, una forma a mandorla o una ballerina.

Per il resto non vi rimane che godervi il vostro meraviglioso San Valentino 2020. Buona festa degli innamorati a tutte!