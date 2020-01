Striscia la Notizia | Il cantante Riki rischia la squalifica dal Festival di Sanremo 2020 in quanto ha fatto ascoltare l’anteprima di un suo brano in gara

Il cantante Riki, ex vincitore della sezione canto di Amici di Maria De Filippi, rischierebbe la squalifica dal prossimo Festival di Sanremo. Il motivo?

Striscia La Notizia ha fatto notare che il cantante ha caricato sul suo profilo Instagram una piccola anteprima de L’Edera, il brano di Nilla Pizzi che presenterà sul palco dell’Ariston in occasione della serata dedicata alle cover.

Il gesto potrebbe essere innocuo e non ci sarebbe nulla di male se non fosse vietato dal regolamento del Festival, come ha fatto notare Striscia La Notizia. Con l’anteprima fornita ai fan, Riki rischia la squalificata dal Festival di Sanremo.

Riccardo Marcuzzo rischia la squalifica a Sanremo: il servizio di Striscia la Notizia

Riccardo Marcuzzo, come fatto notare da Striscia La Notizia durante il corso della puntata andata in onda questa sera, rischia di essere squalificato dal Festival di Sanremo 2020.

Infatti, come riporta il regolamento che tutti i cantati in gara all’Ariston hanno firmato, non solo il brano in gara deve restare inedito fino all’inizio della manifestazione canora, ma anche le relative cover che vengono presentate con un arrangiamento differente durante la serata a loro dedicata.

Riccardo Marcuzzo prima di Sanremo ha fatto ascoltare ai suoi fan una piccola anteprima del brano, spiegando anche di aver modificato alcune parti del brano originale per renderla molto più moderna e vicina al suo stile contemporaneo.

Tant’è che ha perfino riscritto alcune strofe, ma l’anteprima mostrata ai fan, come anticipato da Striscia La Notizia, potrebbe causare a Riccardo Marcuzzo di Amici la squalifica.

Anche se, almeno per il momento, Amadeus o l’ufficio stampa del Festival non si è ancora pronunciato in merito. Quindi, Riccardo Marcuzzo presenterà il suo brano a Sanremo, a meno che qualche annuncio non venga fatto nelle prossime ore. Da qualche giorno, intanto, sono stati ufficializzate anche tutte le cover che porteranno gli artisti in gara, con i relativi ospiti.

