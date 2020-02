Gel igienizzante mani | Ecco come farlo a casa: 2 ricette semplici

Gel igienizzante mani | Ecco come farlo a casa con passaggi semplici e veloci: 2 ricette diverse per disinfettare le mani. Scopri come uccidere i microrganismi e i batteri in un attimo

Con l’emergenza Coronavirus in tutto il mondo e in Italia in modo particolare, trovare delle boccette di Gel igienizzante per mani è diventato pressoché impossibile. Allora, come bisogna fare per prevenire la comparsa di virus e batteri? Semplice, seguire la ricetta e creare da se il proprio gel igienizzante mani. I passaggi sono molto semplici, veloci e pratici. La prevenzione è il primo passo per riuscire a debellare questo virus mondiale e tutto parte dalla nostra igiene: tenere il più possibile le mani pulite è il primo passo da fare, senza esclusione di età: dai più piccoli alle persone anziane (maggiormente esposte a virus e batteri) tutti dobbiamo prenderci cura di noi stessi, iniziando dalla pulizia. Se ormai, è risaputo che Supermercati, parafarmacie e farmacie hanno terminato le scorte di Amichina gel e gel igienizzanti generici per tali motivi, non lasciamoci prendere dal panico e adoperiamoci affinché il gel igienizzante lo si possa creare a casa. Ecco i passaggi da seguire

Potrebbe interessarti anche: Nuovo Coronavirus | Comportamenti consigliati dal Ministero della Salute

Gel igienizzante mani | Ecco come farlo a casa con l’aceto – Ricetta

Chi ha un minimo di conoscenze su pulizia e disinfezione sa che per eliminare i microorganismi dannosi purtroppo i disinfettanti da soli non bastano, neppure i più forti (e intendo quelli che non si possono usare sulla pelle) sono in grado di eliminare completamente batteri e virus, riescono solo ad abbassare la carica batterica. In quasi tutti i gel disinfettanti, l’ingrediente principale è l’alcool che, però, non è un disinfettante (anche se in passato si credeva che lo fosse) ed inoltre è attivo solo ad alte concentrazioni, mentre nei gel igienizzanti è al primo posto ma ha comunque una concentrazione bassa. Il resto degli ingredienti sono tutti eccipienti inutili.

Premesso che per eliminare virus e batteri nel modo migliore bisogna lavarsi le mani con acqua e sapone, esiste un’alternativa naturale e maggiormente efficace da portarsi dietro quando si è in giro e non si può accedere all’acqua, è guarda caso è un’alternativa semplice, naturale ed economica.

L’aceto ha un ottimo potere disinfettante, non fa male e se abbinato ad oli essenziali e ad acqua ossigenata diventa ancora più potente, con l’aceto si può preparare uno spray ottimo per abbassare la carica batterica sulle mani (e anche sulle superfici) in caso di emergenza.

I gel igienizzanti presenti in commercio possono essere costosi, oltre a emanare fragranze di origine chimica spesso sgradevoli. Creare il tuo proprio gel antisettico per le mani è un processo semplice, e darà luogo a una formula che potrà essere personalizzata per rispondere alle tue preferenze personali.

Ingredienti

Aceto bianco o aceto di mele

Acqua

Olio essenziale di tea tree

bottiglietta spray da 100 ml

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Procedimento | Come fare il gel igienizzante per mani

Riempi la bottiglietta con 49 ml di aceto e 49 ml di acqua, aggiungi 2 ml (40 gocce circa) di Olio Essenziale di tea tree.

Chiudi con il tappo e agita bene per favorire l’emulsione. Puoi spruzzare la miscela sulle mani quando non hai a disposizione acqua e sapone, oppure dopo esserti lavata le mani come misura ulteriore, però ricordati sempre di agitare la miscela prima di usarla per ripristinare l’emulsione.

Se vuoi potenziare al massimo l’effetto disinfettante dell’aceto puoi preparare un’altra boccetta spray uguale ma riempita con acqua ossigenata. Spruzza sulle mani prima la boccettina con la miscela di aceto e poi quella con acqua ossigenata.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus | Individuato presunto paziente 0 del Veneto

Gel igienizzante mani | La ricetta a base di Amamelide

Per chi non vuole usare l’alcool vi sono, come visto precedentemente, altre alternative valide, anzi molto più valide! Oltre all’aceto di mele, proponiamo una variante con l’amamelide. Ecco cosa ti servirà:

Ingredienti

240 ml di puro gel di aloe vera (preferibilmente senza additivi)

1 1/2 cucchiaini di amamelide

30 gocce di olio di tea tree

5 gocce di olio essenziale, per esempio di lavanda o menta

Zuppiera

Cucchiaio

Imbuto

Contenitore di plastica

Potrebbe interessarti anche: Maneggiare il cibo con le mani sporche? Ecco cosa succede

Procedimento | Come creare il gel mani disinfettante a base di amamelide

Amalgama il gel di aloe vera, l’olio di tea tree e l’amamelide. Se vuoi un gel più denso, incorpora un ulteriore cucchiaio di aloe vera. Se desideri un prodotto più liquido, aggiungi un altro cucchiaio di amamelide.

Incorpora l’olio essenziale, poiché l’odore dell’olio di tea tree è di per sé già piuttosto intenso, non esagerare con gli oli essenziali aggiunti. Circa cinque gocce dovrebbero essere sufficienti, ma se vuoi aumentarne le dosi, incorporane una goccia alla volta.

Versa la miscela nel contenitore attraverso l’imbuto. Quindi posiziona l’imbuto nel contenitore e versa il tuo gel per le mani nel recipiente. Una volta riempito, chiudilo con il tappo fino al momento dell’uso.

Se vuoi portare il tuo gel con te durante il giorno, opta per una piccola bottiglietta spremibile in plastica. Conserva gli eventuali avanzi di gel in un barattolo ermetico.

(Fonte: wikihow.it)