Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, annuncia i primi quattro casi di minori contagiati dal Coronavirus in Italia

Ai microfoni di Sky Tg24 arriva l’annuncio che nessuno avrebbe voluto mai sentire: quattro bambini sono stati contagiati dal Coronavirus.

Sarebbero tutti e quattro di Castiglione d’Adda, comune che si trova nella zona rossa.

Primi 4 contagi da Coornavirus su minori in Lombardia

A dare la notizia è lo stesso presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Intervistato dall’inviata del Telegiornale di Sky, il presidente conferma che si ha avuto notizia di quattro bambini infettati dal Coronavirus.

Tutti e 4 sono residenti in Lombardia. Uno avrebbe 4 anni, due 10 anni e uno 15 anni e sarebbero ricoverati al San Matteo di Pavia e all’ospedale di Seriate in provincia di Bergamo.

L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha in questa occasione ricordato, intervenendo a La7:

“Il virus ha un effetto molto più grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie”

Pare al contempo che due di questi bambini siano già stati dimessi, altri 2 sono in via di accertamento, ricoverati rispettivamente al San Matteo di Pavia e all’ospedale di Seriate in provincia di Bergamo, ma non erano assolutamente in condizioni critiche. Anche loro saranno probabilmente dimessi in breve tempo.

Intanto è di 325 contagiati di cui 11 morti il bilancio del virus in 9 regioni d’Italia: 240 casi con 9 vittime in Lombardia; 45 casi con 2 morti in Veneto; 26 casi in Emilia Romagna; 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia; 2 in Toscana e Liguria; 1 in Alto Adige.