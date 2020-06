Al Bano Carrisi confessa: “Spesso la possiedo e non me ne accorgo”

Al Bano Carrisi, recentemente intervistato dal settimanale Chi, si è lasciato andare ad una riflessione in merito all’essere felici, per poi fare un chiarimento sulla sua vita privata.

Al Bano Carrisi è tornato al centro della cronaca rosa non solo per la sua gaffe sui dinosauri a Domenica In, ma anche per la vita privata.

Di recente, infatti, non si fa altro che parlare del suo rapporto con Romina Power, di puro affetto e di lavoro, e con Loredana Lecciso, con cui ha ritrovato l’amore.

Il leone di Cellino San Marco, recentemente intervistato dal settimanale Chi, ha rivelato di non avere molto piacere a parlare della sua vita privata, ma si è lasciato andare a qualche riflessione in merito alla felicità, rivelando che molto spesso è un qualcosa che fa parte della nostra quotidianità ma che non riusciamo a rendercene conto. Come il poter trascorrere il periodo di quarantena insieme alle persone che più amiamo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Loredana Lecciso dalla d’Urso: “La storia con Al Bano? E’ stata fraintesa”

“Sono sempre più convinto che la felicità risiede nelle piccole cose” ha rivelato Al Bano Carrisi, che di recente si è lasciato andare ad un lungo sfogo contro i giornalisti. “Spesso la possiedo ma non me ne rendo conto e capita a tutti noi” ha osservato il cantante che ora più che mai è felice al pensiero di aver trascorso queste settimane difficili in compagnia dei suoi cari.

Al Bano Carrisi chiarisce: “Voglio che la mia vita privata resti tale”

Al Bano, oltre a lasciarsi andare ad una riflessione in merito alla felicità che tutti bramiamo, ha ribadito ancora una volta di volere che la sua vita privata rimanga tale. Visto che di recente è tornato nell’interesse del pubblico sapere di come procedono i suoi rapporti con Loredana Lecciso e Romina Power, visto che le recenti indiscrezioni vedrebbero le due aver litigato a causa del compleanno del cantante.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mara Venier svela un retroscena su Al Bano a Domenica In: “Si è arrabbiato”

“Per me è importante che la mia vita privata resti tale e che non sia di dominio pubblico” ha ammesso il cantante, che non molto tempo fa ha rivelato un clamoroso retroscena sulla scomparsa di sua figlia Ylenia. “Io sono un uomo di altri tempi, credo ancora nei valori” ha spiegato.

“Nella vita bisogna essere umili ed altruisti” ha concluso l’ex marito di Romina Power. “Per essere felici, occorre avere anche fede in Dio e perché no, anche un bicchiere di vino con un panino” ha aggiunto ironico.

Nonostante ciò, il pubblico è curioso di sapere maggiori dettagli sul presunto triangolo amoroso formato da Albano, Romina Power e Loredana Lecciso, ma con giusta causa loro vogliono che il loro privato rimanga tra le mura di casa. Senza dare adito ai pettegolezzi.