Silvia Provvedi, con un post su Instagram, parla per la prima volta del compagno arrestato: “ho sempre creduto e credo tuttora nella magistratura”.

Silvia Provvedi parla per la prima volta dell’arresto del compagno e lo fa con un post su Instagram in cui esprime vicinanza al padre di sua figlia Nicole e ribadisce di avere fiducia nella magistratura. Una foto in bianco e nero in cui Silvia mostra la manina della sua bambina che bacia con tutto l’amore di cui è capace una madre accompagna le poche ma significative parole della Provvedi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Silvia Provvedi | “Il parto? Si è dovuto intervenire con un cesareo”

Silvia Provvedi parla dell’arresto del compagno: “A Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza”

Dopo l’arresto del compagno Giorgio, Silvia Provvedi aveva scelto la via del silenzio affrontando il momento insieme alla sua famiglia. Oggi, però, dopo essere tornata sui social con la prima voto con la sua Nicole, Silvia ha parlato per la prima volta della vicenda. Sono poche le parole che la gemella bruna del duo de Le Donatella ha scelto di scrivere su Instagram per parlare dell’arresto che ha coinvolto il compagno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Silvia Provvedi sul suo ex Fabrizio Corona: “Non mi ha mai amata”

Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà .

Vi ringrazio di cuore davvero tutti.

Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini , perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora.

Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza.

Grazie ancora a tutti vi abbraccio, Silvia.

Un post che, in poche ore, ha superato più di 80mila like. Nessun commento per la scelta di Silvia di disattivare i commenti.