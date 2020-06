Silvia Provvedi racconta ai followers i dettagli della nascita della figlia Nicole: “mi sto riprendendo. Non era previsto, ma ho dovuto fare il cesareo”.

Silvia Provvedi è al settimo cielo e ai followers ha raccontato i dettagli del parto della piccola Nicole. Diventata mamma da pochi giorni, la gemella bruna delle Donatella sta condividendo la sua grande felicità con i fans che, in questi mesi, hanno seguito la gravidanza sui social e hanno gioito con lei per la nascita della piccola, frutto del suo amore con Giorgio De Stefano.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Silvia Provvedi | Svela il nome della nascitura dopo il matrimonio

Silvia Provvedi e il parto di Nicole: “sono dovuti intervenire con il cesareo”

La piccola Nicole è il dono più grande che la vita potesse fare a Silvia Provvedi. Poche ore dopo la nascita della sua bambina, Silvia ha raccontato di non aver avuto vicina la sua famiglia a causa delle norme di prevenzione previste per il Covid-19. Silvia, tuttavia, è già tornata a casa dove ad accoglierla ha trovato la sorella Giulia e una bellissima festa organizzata per lei e per Nicole.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Silvia Provvedi sul suo ex Fabrizio Corona: “Non mi ha mai amata”

Silvia ha così deciso di rispondere alle domande dei fans. “Sta andando tutto benissimo, alla grande. La bimba è un angioletto, ho il cuore pieno di gioia”, ha raccontato per poi aggiungere ulteriori dettagli sul parto.

“Sono in fase di ripresa, mi sto riprendendo perché nonostante non fosse programmato si è dovuto intervenire con un cesareo, quindi mi sto riprendendo perché comunque è stata un’operazione però tutto sta procedendo per il meglio”, ha confessato.

Silvia, tuttavia, non potrebbe essere più felice come confessa rispondendo ad altre curiosità dei fans. “Sono giorni particolari, ti senti in un limbo che non riesci a spiegare ma è un limbo bellissimo. ti senti invincibile.. mi godo questi attimi pazzeschi”, ha concluso.