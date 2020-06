Silvia Provvedi pubblica la prima foto con la figlia Nicole ed emoziona il web: uno scatto in bianco e nero in cui traspare l’amore tra madre e figlia.

Silvia Provvedi pubblica la sua prima foto da mamma. Dopo aver messo al mondo la piccola Nicole, nata solo una settimana fa, la gemella bruna del duo musicale Le Donatella, torna sui social con una foto tenerissima in cui ha tra le braccia la sua bambina collezionando in poche ore più di 150mila like. Una foto con cui la Provvedi ha rotto il silenzio dopo l’arresto del compagno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Silvia Provvedi | Commossa dopo il parto: “mi manca da morire”

Silvia Provvedi e la prima foto con Nicole: l’emozione di essere mamma

E’ una foto dolcissima quella che Silvia Provvedi ha deciso di pubblicare sui social. La Provvedi si mostra con la sua bambina tra le braccia mentre la guardo con gli occhi dell’amore. Di Nicole s’intravedono i tanti capelli e la manina che si appoggia sul decolletè della mamma che sta sta godendo questo meraviglioso viaggio che durerà per tutta la sua vita.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Silvia Provvedi | La reazione all’arresto del compagno

Non è un bel periodo per Silvia Provvedi che, tuttavia, dopo l’arresto del compagno sta cercando di andare avanti e godersi tutte le emozioni che Nicole le regala. Silvia, dopo il parto, aveva confessato di essere stato sottoposta ad un cesareo anche se non previsto. Tuttavia, nei primi video pubblicati su Instagram con cui ringraziava i fans per l’affetto e gli auguri, aveva aggiunto: “Sta andando tutto benissimo, alla grande. La bimba è un angioletto, ho il cuore pieno di gioia”.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaofficial) in data: 26 Giu 2020 alle ore 3:51 PDT

Finora, però, non aveva ancora pubblicato una foto con la piccola. Oggi, invece, ha scelto di condividere la prima immagine della sua Nicole a cui sta dedicando tutte le sue giornate con l’aiuto dell’inseparabile sorella Giulia che è già innamorata persa della sua nipotina e ha cominciato a fare la zia appena ha potuto stringerla tra le braccia.