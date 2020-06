Confettura di albicocche | Come prepararla a casa facilmente

Per preparare la confettura di albicocche,Lavate bene sotto acqua corrente fredda e poi le asciugate su un canovaccio di cotone e tagliatele a metà ed eliminate il nocciolo. Ogni metà va tagliata a pezzetti, versate in una ciotola ampia e mettete lo zucchero semolato. Con una premi agrumia maglie strette e poi unite il succo alle albicocche.

Con un cucchiaio di legno, mescolate bene e coprite la ciotola con della pellicola trasparente, lasciate macerare per almeno 12 ore. Trascorso il tempo, trasferite il contenuto della ciotola in una pentola e portate ad ebollizione. Lavate e sterilizzate bene sia i barattoli che i tappi. Non appena la confettura sarà pronta, ci vorrà almeno 30 minuti, spegnete e prendete un po’ di composto con un cucchiaino e lo lasciate cadere su un piatto, se resta compatta allora la confettura è pronta. Trasferire nei barattoli, senza riempire fino al bordo, dovete lasciare almeno 1 centimetro di spazio dal bordo del barattolo.

Chiudeteli bene e lasciate raffreddare, stesso il calore creerà il sottovuoto. Non appena saranno freddi, fate la prova del sottovuoto, se è avvenuto correttamente, premete al centro del tappo e, se non sentirete il classico “click-clack”, il sottovuoto sarà avvenuto. La confettura si conserva per 3 mesi, in dispensa, ma dopo l’apertura, la conservate in frigo e consumato dopo 3-4 giorni.

Con questa confettura potete servirla a colazione per spalmare su fette biscottate, pane bianco o per farcire torte e crostate.