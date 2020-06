Belen e Stefano ci riprovano: a lanciare l’indiscrezione bomba sulla Rodriguez e De Martino è Amedeo Venza. Gli indizi del presunto riavvicinamento.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci riprovano. A lanciare l’indiscrezione bomba sulla coppia protagonista assoluta del gossip estivo è Amedeo Venza, conoscitore del mondo del gossip. Secondo quanto scrive su Instagram, ci sarebbero dei segnali che farebbero sperare in un riavvicinamento graduale tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano.

Belen e Stefano di nuovo vicini? L’indiscrezione di Amedeo Venza

Certi amori non finiscono: fanno dei giri immensi e poi ritornano. Non c’è frase migliore per definire la storia tra la Rodriguez e Stefano De Martino che, lo scorso anno, erano tornani insieme dopo una lunga separazione. Quella dello scorso anno è stata l’estate dell’amore e delle vacanze in famiglia. Da soli con il figlio Santiago, si sono ritrovati e tutto sembrava andare a gonfie vele almeno fino allo scorso maggio quando Belen, con un video su Instagram, ha annunciato il momento difficile che sta attraversando con De Martino.

Tra i due c’è stato un allontanamento vero. Stefano è a Napoli dove trascorrerebbe le giornate tra gite in barca e serate in discoteca con gli amici mentre Belen è sempre a Milano concendendosi qualche weekend fuori città con il figlio Santiago, la famiglia e qualche amico. Secondo un’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza, però, tra i due ci sarebbe un piccolo segnale di riavvicinamento.

“Belen e Stefano ci riprovano. Pare che tra i due stia ritornando la pace a piccoli passi, tra un messaggio e l’altro potrebbero ritrovare un giusto equilibrio perchè un grande amore può incontrare mille tempeste, ma se sostenuto con passione e credena può superare tutto! E sono certo che torneranno più forti e più belli di prima”, scrive Amedeo Venza.

Tra la showgirl e il conduttore napoletano, dunque, tornerà presto il sereno? I fans ci sperano.