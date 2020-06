Elisabetta Gregoraci è una vera madre natura: la showgirl svela il segreto del suo fisico statuario. “Seguo gli allenamenti di Michelle Hunziker”.

Bellissima e con un fisio statuario con cui fa invidia anche alle ragazze più giovani. Elisabetta Gregoraci, a 40 anni, è una vera madre natura. Fisico snello, allenato e muscoloso al punto giusto, l’ex moglie di Flavio Briatore è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Anche lei, tuttavia, nell’ultimo periodo, ha messo su due kg, ma il suo fisico non ne risente affatto. Qual è, dunque, il suo segreto?

Elisabetta Gregoraci svela il segreto del suo fisico pazzesco: “stessa muscolatura di papà e allenamenti di Michelle Hunziker”

Elisabetta Gregoraci che dovrebbe sbarcare nella casa del Grande Fratello Vip 5, in un’intervista rilasciata sulle pagine del settimanale Gente, svela il segreto della sua statuaria bellezza:

“Ci credi se ti dico che ho preso due chili? Sono diventata la regina del tiramisù e, da buona calabrese, alla pasta con sughi elaborati non rinuncio” – racconta a Gente. Per non rinunciare a qualche peccato di gole, Elisabetta, in compenso, si allena con costanza:



“Ho fatto anche un pochino di sport e continuo anche in questo periodo: cammino per 50 minuti, salite e discese all’aria aperta, vicino a casa, e mi sono appassionata alle sessioni di allenamento che seguo su Instagram: quelle di Michelle Hunziker e di una personal trainer americana, per esempio, mi piacciono tantissimo e mi stimolano a fare movimento”, aggiunge.



In piscina, la Gregoraci si mostra come una vera sirena e ammette di aver ereditato il fisico dal padre:

“Ho preso da papà Mario, abbiamo la stessa struttura asciutta, con muscoli allungati.Mio figlio Nathan, che adesso ha 10 anni, a volte mi guarda e dice: ‘Mamma, io non ho i tuoi addominali né il tuo metabolismo’. Lui è bellissimo, gioca a pallone e, crescendo, se si allenerà con costanza, diventerà ancora più tonico di me. Al momento è un po’ golosetto”.



Elisabetta che tornerà al timone di Batti Live che si svolgerà con una modalità diversa per il coronavirus, infine, ammette di avere diversi corteggiatori ma con il cuore solo occupato dal figlio Nathan:

“I corteggiatori non mancano: discreti, galanti, rispettosi. La cosa mi lusinga, lo ammetto. E confesso anche che, dopo tanto tempo da sola, sento il desiderio di spensieratezza, di leggerezza, di voglia di lasciarmi andare. Sto attraversando un periodo di grande serenità, mi sento più propensa ad accogliere le belle sensazioni che arriveranno. Anche se il vero e unico amore al momento è mio figlio, che tra l’altro è anche piuttosto geloso e protettivo. Sta terminando la scuola online ed è piuttosto bravo, poi anche per lui inizieranno le vacanze”.