Chiara Ferragni | Paura per la cagnolina Matilda: “Ha un tumore”

Paura per Chiara Ferragni che ha annunciato ieri su Instagram che la sua cagnolina Matilda, una femmina di bulldog francese è molto malata. “Ha avuto delle crisi epilettiche e abbiamo scoperto che ha un tumore”.

Attimi di paura ieri per la bionda influencer Chiara Ferragni che ha annunciato su Instagram che la sua cagnolina Matilda Ferragni, una femmina di bulldog francese di color caramello è molto malata.

Ieri sia l’imprenditrice digitale che il marito, il rapper Fedez, di solito abituati a condividere molti momenti delle loro giornate con i follower, erano stati assenti dai social per diverse ore. Poi finalmente è arrivata la spiegazione proprio dai diretti interessati. Leggi anche Chiara Ferragni supporta la Black Lives Matter | Fan sbotta: lei lo asfalta

SULLO STESSO ARGOMENTO: Chiara Ferragni | Debutto musicale con Baby K in ‘Non mi basta più‘

Sia Chiara che Fedez hanno pubblicato alcune storie dove hanno spiegato quello che era successo. Ovvero che avevano passato quasi tutta la giornata dal veterinario.

Chiara Ferragni è preoccupata per Matilda, la sua cagnolina ha un tumore

Attimi di paura per Chiara Ferragni che ieri mentre era fuori per lavoro è dovuta correre a casa perché la sua cagnolina Matilda, un bulldog francese a cui la bionda influencer è molto affezionata ha avuto delle crisi epilettiche.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fedez e Codacons | Prosegue la guerra e arrivano atti giudiziari

“È stata una giornata tremenda perché mentre ero in un meeting la nostra cagnolina ha avuto delle crisi epilettiche quindi l’abbiamo dovuta portare dal veterinario e poi da un neurologo veterinario. Le abbiamo fatto fare una risonanza magnetica, e quindi l’abbiamo dovuta addormentare, ed è sempre un rischio, visto che Matilda ha già quasi 10 anni e nelle sue condizioni è ancora peggio”.

A raccontarlo è proprio l’imprenditrice digitale in alcune storie su Instagram che ha poi rivelato: “Abbiamo scoperto che ha un tumore. Adesso dobbiamo tenerla sotto controllo, dandole certi medicinali e forse le faremo iniziare una radioterapia ma è ancora tutto da capire. Però mi sono veramente spaventata perché pensavo di perderla oggi e sono contenta che si sia stabilizzata e spero continui così. Per favore mandate tutte le vibes positive che avete”.

Su Instagram poi sono seguite per il resto della giornata storie da parte della bionda influencer dedicate alla dolce Matilda.

In contemporanea Fedez ha pubblicato altre storie in cui ha spiegato anche lui la versione dei fatti. “È stata una giornata un po’ così oggi, siamo stati tutto il giorno dal veterinario, purtroppo hanno trovato una brutta malattia alla Mati, ma c’è ancora speranza quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno, dita incrociate e date un po’ di supporto a questa patatina (riferendosi alla Ferragni, ndr.) che è triste”.

La Ferragni è molto legata alla sua cagnolina che ormai vive con lei da quasi 10 anni. Compagna di giochi del figlio Leone, Matilda, è anche diventata un tatuaggio sulla mano di Chiara, in particolare l’immagine del bulldog francese è impressa sull’indice della sua mano sinistra. Leggi anche Fedez e Chiara Ferragni: momenti di paura per il figlio Leone

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ferragnez primi | Sono gli influencer più seguiti in quarantena

Nel frattempo qualche ora dopo le prime storie è arrivato un aggiornamento da parte dell’influencer dove in un update ha spiegato che Mati “è ricoverata dal veterinario in modo da essere controllata 24 ore su 24 per eventuali altre crisi epilettiche e capire il dosaggio per lei delle medicine anti-epilettiche. Mercoledì speriamo possa tornare a casa e poi comincerà le sessioni di radioterapia sperando che il tumore non aumenti di taglia. Purtroppo abbiamo scoperto che questo tipo di tumore è molto frequente nei bulldog francesi come lei. Tenetela nei vostri pensieri che la vogliamo con noi ancora tanti tanti anni”.