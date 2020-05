Michela Persico ritrova le amiche e compagne dei giocatori della Juventus, dove milita anche il suo Daniele Rugani, la foto con lady De Ligt è virale.

Bianconeri a rapporto. In attesa di capire quale sarà il destino del campionato di Serie A, momentaneamente sospeso a causa della pandemia da Coronavirus, le squadre hanno ripreso ad allearsi. Anche in maniera collettiva: il protocollo parla chiaro, in caso di positivi le settimane di quarantena sono due per ciascun membro della squadra contagiato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Michela Persico | “Fase Due iniziata”, lady Rugani a spasso per Torino

Intanto, i giocatori cominciano a prendere confidenza con il campo d’allenamento: l’orizzonte di riferimento è il 13, al più tardi il 20, giugno. Data in cui la Serie A dovrebbe ripartire, l’assenso finale però verrà dato il prossimo 28 maggio da Spadafora e gli altri esponenti del Governo: riunione fissata con Dal Pino, Gravina e gli altri per mettere un punto – in un modo o nell’altro – a questa situazione.

Michela Persico, baci al pancione con lady De Ligt

Nel frattempo tornano a vedersi, dopo l’isolamento, anche le mogli e le compagne dei giocatori: non fa eccezione lady Rugani, la giornalista Michela Persico, risultata positiva al Coronavirus all’inizio della pandemia, così come il suo compagno Daniele Rugani (primo caso in Serie A), incontra le altre ragazze e scambia quattro chiacchiere e qualche coccola.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Michela Persico | Voglia di…dolce! La giornalista incanta ai fornelli – FOTO

È successo con la fidanzata di Mathias De Ligt, AnneKee Molenar, che incontrando la Persico in Piazza San Carlo a Torino non ha potuto evitare di congratularsi con lei per la gravidanza in corso: la foto che accarezza il pancione ha commosso i fan. Ormai la gestazione è quasi in dirittura d’arrivo e il lieto evento ha sorpreso i più affezionati che, di quando in quando, si crogiolano fra le braccia accoglienti della giornalista per condividere questo momento di gioia tanto atteso quanto sperato.

Il Coronavirus non ha spento la voglia di vivere né tantomeno il desiderio di tornare ad emozionarsi. La famiglia Rugani sta per allargarsi e ognuno approfitta per prendere parte a questa dolce attesa che sta per terminare. Il pallone riprenderà, si spera, prima o poi, ma le cose importanti della vita sono rintracciabili anche in un gesto o uno scatto che ferma – momentaneamente – il tempo. Nell’attesa di altri giorni ugualmente indimenticabili, dentro e fuori dal campo.

Visualizza questo post su Instagram Oggi visite speciali 💕 @annekeemolenaar Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 25 Mag 2020 alle ore 11:40 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Michela Persico | Lady Rugani al quinto mese, la foto con il pancione