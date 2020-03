Michela Persico | Compleanno speciale, lady Rugani festeggia su Instagram – VIDEO

Michela Persico, compleanno sui generis ai tempi del Coronavirus, soffio sulle candeline in video e torta condivisa su Instagram insieme ai propri followers.

Soffiare sulle candeline ed esprimere un desiderio che, forse, già sappiamo tutti quale potrebbe essere. Non per questo, però, eviterà di avverarsi. Michela Persico spera un futuro migliore, come tutti coloro che sono al nord Italia in questo momento. Il Paese è in piena emergenza Coronavirus per cercare di riportare, al più presto, un barlume di normalità. Lady Rugani sente particolarmente questa pandemia, in quanto sia lei che il suo compagno (il difensore della Juventus Daniele Rugani) sono risultati positivi al COVID-19.

Il calciatore bianconero è il primo della Vecchia Signora ad aver contratto il Coronavirus, seguito poi dal collega centrocampista Blaise Matuidi, per questo la Juventus è in quarantena preventiva. Rugani ha trasmesso il virus anche alla sua compagna, entrambi sono asintomatici e vogliono – per quanto possibile – affrontare questa situazione con serenità. Un augurio che fanno a tutto il Paese coinvolto in questo particolare periodo storico.

Michela Persico, 29 anni: un compleanno sui generis

Se a emergere in momenti del genere sono le fragilità, Michela per un giorno vuole evitare di pensare al peggio: la giornalista compie 29 anni e si merita – quantomeno – una giornata di festeggiamenti. Magari al chiuso, a casa, come impone il decreto del Governo, ma la torta resta d’obbligo. Le candeline la Persico ha scelto di spegnerle con tutti i suoi followers su Instagram aspettando tempi migliori in cui si potrà festeggiare all’aria aperta per abbracciare le persone che lo meritano.

“Ciao ragazzi, oggi è il mio compleanno, compio 29 anni: dato che c’è da pazientare per i festeggiamenti con parenti e amici, e per sentirmi meno sola, vorrei spegnere le candeline insieme a voi, alla mia Bergamo e alla mia famiglia. Mi raccomando, restiamo uniti e andrà tutto bene”, ha detto la 29enne di Alzano Lombardo.

Pensare positivo è la base per fare un passo verso il futuro, un domani radioso che vedrà l’ex modella diventare mamma. Michela, infatti, aspetta un figlio da Daniele Rugani. A quasi trent’anni la Persico rivaluterà le sue priorità, per continuare a risplendere come ha fatto finora. Malgrado tutto e più forte di qualunque avversità.

Visualizza questo post su Instagram #happybirthdaytome🎂 Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 26 Mar 2020 alle ore 2:37 PDT

