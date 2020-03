GF Vip | Patrick Pugliese, dopo la diretta con Alfonso Signorini, ha confidato di essersi pentito di aver nominato Antonio Zequila, che è poi finito in nomination

Si avvicina sempre di più la finale della quarta edizione del GF Vip, come annunciato da Alfonso Signorini durante la diretta di ieri, mancano ormai soltanto due puntate e questo capitolo del reality sarà definitivamente chiuso.

La pressione della fine inizia così a farsi sentire tra le mura della casa più spiata d’Italia e i concorrenti iniziano a muovere i primi “passi falsi”. Patrick Pugliese ha votato Antonio Zequila, che è poi finito in nomination con il televoto settimanale. Lo storico concorrente si è pentito subito dopo del nome fatto e ha confidato ai suoi compagni di viaggio di essere profondamente dispiaciuto del gesto fatto.

“Lo so, sono lacrime di coccodrillo, ma sono dispiaciuto per aver votato Antonio Zequila” ha esordito Patrick Pugliese deluso dopo la diretta con il GF Vip. “Ma chi dovevo votare? Con Antonella questa settimana non ci sono state forti discussioni, dovevo per forza lui” ha concluso amareggiato, ma l’attore non sembrerebbe aver reagito nel migliore dei modi di fronte alla scelta dei suoi compagni di viaggio di mandarlo al televoto.

GF Vip | Patrick e Paolo Ciavarro nominano Zequila: la sua reazione spiazza

Antonio Zequila, che ieri sera ha pesantemente discusso con Sossio Aruta al Grande Fratello Vip, ha accusato Patrick Pugliese di aver giocato di strategia, in quanto al televoto questa settimana ci sono proprio loro due con l’aggiunta di Paolo Ciavarro.

Er Mutanda, infatti, è rimasto profondamente deluso anche dal compagno di Clizia Incorvaia, accusandolo ancora una volta di non prendere posizione di fronte a quanto accade nella casa più spiata d’Italia.

Paolo Ciavarro, che ieri ha definito ridicola la rissa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa per un pacco di biscotti, ha provato a spiegare a Zequila che ci è finito anche lui in nomination, per la prima volta, ma che non ha avuto una reazione furiosa come la sua. “E’ soltanto un gioco” ha chiarito Paolo Ciavarro con Antonio Zequila al GF Vip. “Non capisco perché ti scaldi così tanto” ha concluso.

Antonio Zequila ha paura di essere eliminato al GF Vip per volere del pubblico del piccolo schermo?