Barbara d’Urso querela Naike, figlia di Ornella Muti: lei spiega il motivo

Barbara d’Urso ha scelto di querelare Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. Quest’ultima, sui suoi profili social, ha spiegato il motivo per cui la conduttrice di Pomeriggio 5 ha deciso di procedere per vie legali.

Barbara d’Urso, come ormai noto, ha scelto di querelare Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. La conduttrice, è bene specificare, non si è mai sbilanciata a tal proposito, ma a rivelare il tutto ci ha pensato la Rivelli, in compagnia di sua madre, sui social annunciando al vasto pubblico della rete la guerra che tra poco si svolgerà in tribunale visto che anche loro hanno replicato per vie legali.

Naike, però, non si ancora sbilanciata sui motivi che avrebbero spinto Barbara a querelarla, ma lo ha fatto in queste ore raccontando la sua versione della storia.

Naike ha rivelato che Barbara ha preso provvedimenti legali verso di lei, in quanto avrebbe sfruttato il suo nome per avere una maggiore visibilità, ma non solo. Secondo la figlia di Ornella Muti, la d’Urso avrebbe proceduto per vie legali accusandola di averla diffamata in quanto aveva rivelato che secondo voci di corridoio lei avrebbe un amante in casa Mediaset.

Perché Barbara d’Urso ha denunciato Naike Rivelli non è più un mistero, anche se la conduttrice non ha ancora commentato tale notizia.

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, querelata da Barbara d’Urso: “Una giornalista vera si mette in gioco”

Naike Rivelli non ha nascosto di essere rimasta piuttosto spiazzata dalla scelta di conduttrice di Pomeriggio 5 di procedere per vie legali, senza aver cercato di avere prima un confronto anche perché lei si sarebbe soltanto limitata a riportare un gossip senza infangare il suo nome.

“Io sono del parere che una giornalista vera dovrebbe mettersi in gioco” ha ammesso Naike Rivelli contro Barbara d’Urso, tra l’altro quest’ultima ha parlato di recente del suo rapporto con Federica Panicucci.

“Dovrebbe parlare pubblicamente e apertamente, non di certo mandare letterine con i carabinieri” ha concluso la figlia di Ornella Muti.

Barbara d’Urso deciderà di replicare alle dichiarazioni di Naike Rivelli e Ornella Muti oppure proseguirà con la strada del silenzio?