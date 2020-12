Uomini e Donne, Ida Platano insorge: “Io e Gemma diamo fastidio”

A Uomini e Donne si è ritrovata di nuovo al centro della polemica Ida Platano, che stanca ha messo a tacere tutti sui social.

Uomini e Donne è ufficialmente in pausa, ma i suoi protagonisti non hanno alcuna intenzione di andare in vacanza e sui rispettivi profili social rispondono alle polemiche nate all’interno degli studi Elios di Roma.

Grande protagonista in queste settimane, nonostante non faccia più parte del parterre, è senza dubbio Ida Platano, che a causa della sua relazione, terminata poco dopo il lockdown, con Riccardo Guarnieri e con l’amicizia nata con Gemma Galgani, si è ritrovata al centro della polemica. Il motivo?

Oltre a far discutere il suo gesto di restituire pubblicamente l’anello di fidanzamento al suo ex, che ha deciso di frequentare una sua vecchia fiamma, si è parlato anche di una foto pubblicata lo scorso anno di lei in compagnia di Gemma, che secondo alcuni, in particolare per Aurora Tropea, sarebbe stata fatta soltanto per promuovere il suo salone e che Gianni Sperti, a differenze dalle altre dame che ha accusato di sfruttare il programma per farsi pubblicità, ha sostenuto invece di stroncare il tutto.

Ida non ci sta e dopo Uomini e Donne ha rotto il silenzio sui social.

Ida Platano rompe il silenzio sulle polemiche a Uomini e Donne

Ida Platano non ci sta per passare come quella che ha utilizzato Gemma Galgani per fare pubblicità al suo salone, mettendo subito in chiaro le cose, spiegando cosa c’è dietro lo scatto incriminato da Aurora Tropea in studio, che l’ha accusata di strumentalizzare il suo rapporto con la dama soltanto per averne un tornaconto a livello personale.

“Ci tengo a precisare che non c’era alcuna sponsorizzazione dietro quello scatto” ha ammesso Ida, facendo riferimento alla sua foto con Gemma, che di recente è stata messa in guardia da un’ex di Uomini e Donne. “Ma soltanto la nostra amicizia, nel senso più puro del termine” ha proseguito. “Io non sono un’amichetta, come sono stata definita in studio, ma con un’amica con la A maiuscola” ha concluso. “Ma mi rendo conto che la mia amicizia con Gemma sta dando fastidio a molte persone“ ha aggiunto, chiarendo che quella foto a cui ha fatto riferimento Aurora, un post pubblicato nell’estate del 2019, nulla aveva a che fare con il voler sponsorizzare la propria attività.

Anche se la Tropea è convinta dell’esatto contrario, insinuando che l’opinionista Gianni Sperti non si sia sbilanciato su tale scatto soltanto perché per Ida prova un particolare affatto, mai negato da parte sua.

Ida e Gemma dopo Uomini e Donne continuano la loro amicizia anche al di fuori degli studi Elios di Roma, dimostrando che il loro legame non era di certo basato sulla luce dei riflettori ma su un sentimento di affetto sincero e nient’altro.