Uomini e Donne, Anna Tedesco mette in guardia Gemma: “Tutto è permesso”

Anna Tedesco di Uomini e Donne ha messo in guardia Gemma Galgani, sua acerrima nemica al Trono Over: qualcuno potrebbe portarle via il suo Maurizio.

Uomini e Donne ha permesso ad Anna Tedesco e Gemma Galgani di potersi conoscere, ma le conoscenze all’interno del programma le hanno sempre messe una contro l’altra e questa dinamica tra loro non sembra voler finire qui visto che a distanza di tempo, la prima citata non fa più parte del Trono Over da qualche tempo, la storia non sembra ripetersi.

Intervistata dal magazine dedicato alla trasmissione, la Tedesco ha rivelato di provare un certo interesse per Maurizio, il cavaliere che ha conquistato il cuore della dama di Torino. Anna ha rivelato che qualora facesse parte del programma, lei non avrebbe alcun problema a mettersi in gioco e a catturare l’interesse del cavaliere, che ha ricevuto una proposta indecente da Gemma.

“E’ un uomo molto intelligente e pacato. Io, che sono una donna molto forte e determinata, avrei bisogno di un uomo come lui“ ha esordito l’ex dama. “Lui potrebbe far uscire il mio lato dolce. Lo trovo un uomo di classe, che non si fa scalfire da niente e da nessuno. Ora sta frequentando Gemma, ma se fossi in trasmissione sarebbe una bella loro tra noi“ ha aggiunto rendendo chiara la sua posizione.

“Gli uomini delle altre non si toccano, ma qui nessuno si è fidanzato“ ha concluso Anna Tedesco contro Gemma Galgani. “In guerra e in amore tutto è permesso” ha aggiunto, parlando poi di un altro ex storico protagonista del programma: Giorgio Manetti.

Anna Tedesco delusa da Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne: le sue parole

Anna Tedesco, durante il corso dell’intervista, ci ha tenuto a chiarire che è rimasta molto contenta della sua esperienza negli studi di Uomini e Donne. Anche se non ha potuto fare a meno di nascondere una certa delusione nei confronti di Giorgio Manetti, storico ex di Gemma.

I due non hanno mai nascosto di essere molto amici, tant’è in che studio spesso hanno insinuato che tra loro ci fosse una relazione segreta. Relazione sempre smentita dalla Tedesco, ma su cui Giorgio non si è mai sbilanciato più di tanto. Per questo motivo lei è rimasta molto delusa da lui che, durante il suo ultimo ritorno nel parterre, avrebbe insinuato che lei sia tornata nel programma soltanto perchè interessata alla visibilità.

“Se fosse vero, che abbia detto certe cose sul mio conto, ci resterei molto male” ha confidato l’acerrima nemica di Gemma Galgani, che di recente ha lasciato senza parole Maria De Filippi. “Ormai non ci sentiamo più dal primo lockdown”.

Una notte di passione per Gemma e Maurizio, la presentazione di un libro e… Cliccate qui per rivedere la puntata di oggi! 😍⬇ #UominieDonne https://t.co/Wj9j8GYoKC — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 18, 2020

Anna Tedesco di Uomini e Donne e messo subito le cose in chiaro e chissà se nella nuova stagione non ci sarà anche lei nel parterre, pronta a conquistare il cuore di Maurizio.