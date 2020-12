C’è solo un trucco per combattere il sonno post-pranzo

Sono stati diffusi molti rimedi per combattere il sonno post pranzo ma solo uno si è mostrato davvero efficace.

Iniziamo col dire infatti che un caffè dopo pranzo magari zuccherato non serve a molto, bisognerebbe trovare una persona particolarmente sensibile alla caffeina e allo zucchero per riavere in poco tempo energia. Infatti, l’energia che il caffè ci regala è pressoché passeggera, si esaurisce in poco tempo.

Anche varie tecniche di meditazione sembrano non portare ai risultati sperati, riescono infatti a tenerci svegli per poco tempo. Se vogliamo evitare davvero il problema del sonno dopo pranzo dobbiamo necessariamente agire in prevenzione. Evitiamo quindi di consumare dei pasti troppo pesanti ed elaborati, soprattutto quando si tratta di carboidrati, meglio sempre preferire cereali integrali, se sappiamo che più tardi ci aspetteranno altre ore di lavoro nelle quali dovremmo investire non solo tempo ma anche energia e concentrazione.