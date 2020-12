Pranzo di Natale 2020: i primi piatti e i dolci a basso indice glicemico

Le migliori ricette a basso indice glicemico per i primi piatti e i dolci perfetti da preparare e gustare per il pranzo di Natale 2020.

Sono diverse le persone che ogni giorno scelgono di abbassare l’indice glicemico nella loro alimentazione e questo non soltanto per la presenza di patologie, ma anche perché ridurre l’apporto di zuccheri durante i pasti è una buona abitudine per perdere quel chiletto in più e sentirsi in forma.

Per tutti coloro debbano mangiare dando uno sguardo all’indice glicemico dei cibi e per coloro vogliano ridurne l’apporto anche durante una festività come quella natalizia, abbiamo selezionato delle ottime ricette di primi piatti e dolci a basso indice glicemico. In questo modo si potrà gustare un buon piatto di pasta o un dolcetto senza troppi sensi di colpa. Scopri anche quali vini abbinare alle portate del pranzo di Natale.

Ricordiamo che tutte le persone affette da patologie come il diabete, sindrome metabolica o altre patologie, dovranno rivolgersi al proprio medico curante o al proprio nutrizionista per avere una ‘dieta delle feste’ su misura per loro.

Pranzo di Natale 2020: i primi piatti a basso indice glicemico

L’apporto glicemico di un primo piatto è senza dubbio importante, se però si scelgono una pasta integrale o una pasta proteica, abbinata a tante fibre come delle verdure, ecco che il piatto diventa relativamente più bilanciato. Le fibre sono fondamentali in questo tipo di alimentazione. Prima di consumare il primo piatto, mangiare una bella insalata fresca, sarà infatti una buona abitudine. Se cerchi qualche idea per il secondo piatto del Pranzo di Natale, scopri le migliori ricette degli arrosti.

Pasta integrale con melanzane

Un piatto genuino, fatto in casa e con un indice glicemico ridotto. Scopriamo come realizzarlo passo dopo passo.

Pasta proteica con verdure

Una pasta proteica molto gustosa preparata con tante fresche verdurine.

Le fettuccine

Delle gustose fettuccine di farina di ceci con gli asparagi. Un piatto raffinato e ottimo per un pranzo delle feste.

I sedanini

Una pasta proteica di lenticchie preparata con una crema di zucchine davvero appetitosa.

