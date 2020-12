Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, notte di passione: Ida Platano reagisce così

Notte di passione per Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: dopo il racconto a Uomini e Donne, Ida Platano reagisce così.

Notte di passione per Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che hanno raccontato quanto accaduto tra loro a Uomini e Donne. Il cavaliere e la dama del trono over, dopo essersi rivisti in seguito al ritorno in trasmissione di Riccardo, hanno ricominciato a frequentarsi decidendo di non cedere all’attrazione fisica, come accaduto durante il primo flirt, per potersi conoscere meglio.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, però, Riccardo e Roberta hanno raccontato di aver ceduto alla passione e sui social i fans sono andati immediatamente a cercare la reazione di Ida Platano.

La reazione di Ida Platano al ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Dopo aver dubitato di Roberta Di Padua per la sua scelta di dare una seconda possibilità con Michele, Riccardo è tornato sui suoi passi. “L’attrazione fisica c’è sempre, ma abbiamo deciso di andarci piano per non rischiare gli errori del passato perchè non voglio sentirmi dire che tra noi ci sia solo quello”, ha spiegato Riccardo in puntata.

Qualcosa, però, è cambiato. “Mi ha cercato, mi ha dato delle dimostrazioni questa settimana. Mi ha mandato un messaggio, abbiamo chiacchierato un po’. Abbiamo ricominciato a sentirci. Mi ha scritto che insieme possiamo superare tutto e questo mi ha spinto a riprovarci. Ci siamo vesti ieri sera”, ha svelato ancora Riccardo.

“Abbiamo cenato e siamo tornati indietro di due anni e abbiamo pensato che fosse giusto riprovare”, ha aggiunto Roberta Di Padua. “Abbiamo un bellissimo rapporto, al di là dell’aspetto fisico, Ci divertiamo tantissimo quando stiamo insieme. In una coppia è anche bello prendersi in giro. Tutto, però, dev’essere accompagnato da un sentimento. Ci stiamo dando una nuova possibilità”, ha aggiunto Riccardo.

Tra i due, però, non c’è ancora nessuna esclusiva e di fronte alla scelta di Riccardo di conoscere altre persone, Roberta ha deciso di chiudere.

Come ha reagito Ida Platano di fronte al rapporto tra Riccardo e Roberta? Sui social, la Platano si mostra serena, felice e con un nuovo colore che ha conquistato tutti i fans e con cui pare aver dato vita ad un nuovo capitolo della sua vita.