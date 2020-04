Diy | candela in tazza per la festa della Mamma -VIDEO-

Un grazioso progetto di riciclo creativo per realizzare una candela in tazza perfetta per la festa della Mamma. Un regalo fai da te semplice ed economico da realizzare.

Un regalo fai da te per la festa della mamma davvero molto originale, una graziosissima e coloratissima candela in tazza che si potrà realizzare riciclando delle vecchie tazze ormai obsolete.

Le tazze splenderanno con nuove decorazioni e diventeranno delle bellissime candele da poter mettere in vari ambienti della casa. Un regalo fatto con le proprie mani, arriva senza dubbio dritto al cuore. Scopriamo come realizzare le candele in tazza.

Come realizzare le candele in tazza per la Festa della Mamma | il video tutorial

Per realizzare la candela in tazza per la festa della mamma, avrete bisogno di:

una tazza con un piattino

candele di paraffina bianca

stoppini per candela

colori per ceramica

biadesivo

pastelli a cera colorati

Per prima cosa si dovranno decorare tazza e piattino con i colori per la ceramica. La decorazione potrà essere floreale per un effetto romantico e delicato oppure geometrica per un effetto più frizzante. Potrà poi essere personalizzata nei colori più graditi e sarà un modo per impegnare i bambini in un’attività artistica molto divertente.

Dopo aver decorato tazza e piattino si potrà fissare uno stoppino sul fondo della candela, utilizzando un pezzetto di scotch biadesivo e si potrà passare a creare la paraffina per la candela.

Per farlo servirà una lattina di recupero, andrà benissimo quella dei legumi. In questa lattina si metteranno le candele di paraffina e poi si metterà la lattina a scaldare a bagnomaria sul fuoco. Una volta che la paraffina sarà sciolta, si potranno prelevare gli stoppini. Per colorare la paraffina, si potranno inserire dei pezzetti di pastelli a cera del colore desiderato e per profumarla si potranno aggiungere delle gocce di olio essenziale gradito.

La paraffina liquida andrà versata nella tazza avendo cura di non sommergere lo stoppino, che si potrà tenere alto con l’aiuto di due stuzzicadenti di legno. Una volta che la paraffina si sarà solidificata, la candela sarà pronta per essere attaccata al piattino con una colla specifica.

La candela fai da te per la festa della mamma è pronta e potrà essere accompagnata da un bellissimo biglietto fai da te.

