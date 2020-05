Francesca Fialdini si sbottona sulla sua vita privata e confessa: “sono lontana dal mio fidanzato. Un figlio? Se non dovesse arrivare, ho il piano B e C”.

Francesca Fialdini si racconta a 360 gradi ai microfoni di Vieni da me e, rispondendo alle domande al buio, confessa alcuni dettagli della sua vita privata. Fidanzata con un uomo di cui non rivela il nome, la conduttrice ha raccontato di non vederlo da un po’ di tempo a causa dell’emergenza coronavirus svelando anche il suo desiderio di maternità anche se ha già pronto il piano B e C.

Francesca Fialdini: “sento la mancanza del mio fidanzato. Un figlio? Se non dovesse capitare di esprimermi in questo modo, ho già il piano B e C”

Ospite di Caterina Balivo che, nei giorni scorsi ha commesso una gaffe sul cartone animato Occhi di Gatto, Francesca Fialdini ha raccontato di aver trascorso la quarantena lontana dai suoi affetti. “Ho cominciato a sentire la mancanza dei miei genitori, degli amici, del mio ragazzo”, ha dichiarato a Vieni da me.

Caterina Balivo, poi, prendendo spunto dall’intervista realizzata pochi giorni fa ad Alena Seredova che ha dichiarato di essersi regalata il terzo figlio a 42 anni senza svelare il nome della bambina che nascerà tra poche settimane, ha chiesto alla Fialdini se cominci a fare i conti con il tempo che passa relativamente al desiderio di maternità.

“Faccio i conti con il tempo. Nel momento in cui, nella mia vita, non dovesse capitare di esprimermi in questo modo, ho già il piano B e C”, ha spiegato la Fialdini.



La conduttrice, infine, ha svelato che la cosa che le rimprovera il fidanzato è l'”assenza” perchè la vorrebbe più presente. Infine, ha confessato di non essersi mai pentita delle sue scelte professionali e di essersi avvicinata alla fede in un momento particolare. “C’è stato un momento in cui mi sono avvicinata alla fede. In quel caso mi sono domandata quale fosse la strada che faceva per me. Tra queste strade c’è stata anche della dei voti, ma non ci sono andata vicino”, ha concluso.