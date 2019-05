Riciclo creativo vetro: come trasformare le bottiglie – VIDEO

Un progetto di riciclo creativo vetro per riuscire a trasformare delle bottiglie vuote in simpatici vasetti portafiori personalizzati – VIDEO

Spesso nelle nostre case si ammassano bottiglie di vetro di tutte le dimensioni: perchè non provare a dargli nuova vita, trasformandole in tanti vasi belli da vedere e utili come portafiori?

Scoprite come fare in questo video tutorial che racconta il progetto di riciclo creativo vetro fai da te.

