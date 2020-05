Ricetta vegana | tagliatelle con crema di carote -VIDEO

Un primo piatto gustoso, semplice e alla portata di tutti. Le tagliatelle con crema di carote, una ricetta che piacerà a tutta la famiglia.

Le carote sono quell’ortaggio che spesso compriamo senza una precisa idea sulla ricetta di cui renderle protagoniste, sono sempre in frigorifero ma troppe volte finiscono tagliate a julienne nell’insalata. Sono invece un ingrediente perfetto sia come contorno che per la preparazione di un appetitoso primo piatto.

Scopriamo come preparare le tagliatelle con crema di carote, una ricetta adatta a tutta la famiglia che stupirà per la sua bontà. Un primo piatto adatto completamente vegano, senza l’utilizzo di ingredienti di origine animale, semplice ed economico da preparare. Se ami la cucina vegana non perdere la ricetta delle polpette di quinoa e cime di rapa.

Come preparare le tagliatelle con crema di carote | il video tutorial

Per preparare le tagliatelle con crema di carote, avrete bisogno di:

350 grammi di tagliatelle di semola integrale

370 grammi di carote

1/2 cipolla

1 cucchiaio di olio evo

sale quanto basta

pepe quanto basta

peperoncino quanto basta

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

rosmarino quanto basta

noci quanto basta

Per prima cosa si dovranno lavare, mondare le carote e tagliarle in piccoli cubetti. Dopo aver fatto riscaldare in una padella l’olio extra vergine di oliva, mettere la cipolla tagliata finemente e farla soffriggere fino a renderla dorata.

A questo punto si potranno aggiungere le carote e aggiustare di sale, pepe e peperoncino (a piacere). Si porteranno a cottura completa aggiungendo anche il concentrato di pomodoro che le renderà ancor più appetitose.

Dopo aver cotto le carote, si potrà mettere a bollire l’acqua salata per cuocere la pasta e inserire le carote nel frullatore per ottenere una crema omogenea, condimento perfetto per le tagliatelle.

Quando le tagliatelle saranno cotte si faranno saltare assieme alla crema di carote nella padella e saranno pronte per essere servite spolverizzate di rosmarino e noci spezzettate. Non perdere la ricetta degli involtini di lasagne con erbette e crema di cannellini.