Ricetta Vegana | polpette di quinoa e cime di rapa -VIDEO

Le polpette di quinoa e cime di rapa, un gustoso secondo vegano ricco di verdure, proteine e a basso contenuto di carboidrati. Ricetta semplice e veloce.

Se siete alla ricerca di un secondo piatto vegano e sfizioso al palato, non perdete la ricetta delle polpette di quinoa e cime di rapa, perfette per un pasto leggero, a basso contenuto di carboidrati e ricco di gusto. Cotte in forno, saranno perfette da proporre a tutta la famiglia, piccini compresi.

Un secondo piatto davvero originale, che si presterà anche alla preparazione di un aperitivo, come ‘finger food’ da gustare con delle frizzanti bollicine. Una ricetta semplice e veloce da preparare dove la protagonista è la quinoa, un simil cereale privo di glutine perfetto per preparare primi piatti gustosi, ma anche secondi succulenti.

Come preparare le polpette di quinoa e cime di rapa | il video tutorial

Per preparare le polpette di quinoa e cime di rapa, avrete bisogno di:

170 grammi di quinoa

400 ml. di acqua

180 grammi di cime di rapa pulite

25 grammi di farina di ceci

1 cucchiaio di capperi

1 cucchiaio di semi di finocchietto

1 spicchio d’aglio

1 pizzico di peperoncino

sale quanto basta

pepe quanto basta

Per prima cosa si dovrà sciacquare la quinoa con un colino a maglie strette per eliminare tutta la polvere saponina presente sui chicchi. Una volta sciacquata si potrà versare in una pentola di acqua salata e portare a bollore. Una volta raggiunto il punto di bollore, si dovrà coprire con un coperchio, abbassare al minimo la fiamma e cuocere per circa 15 minuti.

Le cime di rapa, andranno fatte lessare per 5 minuti in acqua salata e dopo averle scolate, andranno saltate in padella con olio e uno spicchio d’aglio, i capperi e i semi di finocchietto per circa 4 minuti.

Una volta insaporite, le cime di rapa dovranno essere poste su un tagliere a raffreddare e poi sminuzzate a coltello. A questo punto si hanno tutti gli ingredienti per procedere all’impasto delle polpette.

Si verserà la quinoa in una terrina, assieme alle cime di rapa sminuzzate e alla farina di ceci. Con le mani si formeranno le polpette che poi andranno disposte su una teglia foderata di carta forno. Prima di infornare, le polpette andranno spennellate con un poco di olio d’oliva.

Le polpette andranno cotte per 15 minuti a 180°C con il forno in modalità statica e andranno servite calde. La quinoa si presta alla preparazione di diversi piatti.