Ricetta vegana | cavolfiore in agrodolce -VIDEO

Il Cavolfiore in agrodolce, una gustosa ricetta per un contorno ma anche da servire con del riso basmati. Un piatto dal gusto unico che conquisterà il palato.

Se siete alla ricerca di un piatto dal gusto orientale, semplice da preparare e molto gustoso, non perdete la ricetta del cavolfiore in agrodolce, un contorno perfetto per accompagnare del tofu, del seitan o anche, come in nel caso di questa video ricetta, del semplice riso basmati.

Il cavolfiore è un ortaggio che non sempre si gusta con piacere, sembra infatti non sia molto versatile in cucina, mentre in questa versione così speziata, diventerà un piatto appetitoso, veloce da preparare e anche economico. Una ricetta completamente vegana, perfetta per chi non consuma ingredienti di origine animale. Da provare assolutamente anche il Curry di Tofu, un secondo piatto gustosissimo.

Come preparare il cavolfiore in agrodolce | il video tutorial

Per preparare il cavolfiore in agrodolce, avrete bisogno di:

1 cavolfiore grande

2 cucchiai di olio di sesamo

1 cucchiaino di zenzero in polvere

50 grammi di salsa di soia

50 grammi di sciroppo d’agave

3 cucchiai di aceto di mele

1 cucchiaino di sriracha (facoltativo)

20 grammi di amido di mais

120 grammi di acqua

semi di sesamo quanto basta

cipollotto fresco quanto basta

Per prima cosa si dovrà lavare e mondare il cavolfiore e dopo averne separate le cimette, prepararlo per la cottura. In una padella si verseranno due cucchiai di olio di sesamo, con un cucchiaino di zenzero in polvere e si farà cuocere il cavolfiore fino a quando non risulterà morbido.

Mentre il cavolfiore cuoce in padella, si potrà preparare la salsina per la cottura in agrodolce, miscelando in una ciotolina la salsa di soia, lo sciroppo di agave, l‘aceto di mele e facoltativamente la salsa sriracha, una salsa chily a base di peperoncini.

In un’altra ciotolina, si preparerà l’amido di mais sciolto in acqua e appena il cavolfiore sarà giunto a cottura, si verserà da prima la salsa agrodolce, e dopo aver saltato il tutto, vi si aggiungerà la salsa con amido di mais che renderà il piatto cremoso e appetitoso.

Il cavolfiore e pronto per essere adagiato sul riso basamti e come ultimo, si potrà spolverizzare il piatto con semi di sesamo e anelli di cipollotto fresco. Non vi resta che seguire il video tutorial passo dopo passo! Non perdete la ricetta delle polpette di quinoa e cime di rapa.

(Fonte: Vegolosi.it)