Bolle di sapone fai da te senza glicerina -VIDEO

Le bolle si sapone sono uno dei giochi più amati dai bambini di tutti i tempi. Realizzare in casa è possibile, scopriamo come crearle senza glicerina.

Se siete alla ricerca di un gioco che impegni i bambini in modo divertente e fantasioso, le bolle di sapone saranno la soluzione migliore. Come fare però se non le si ha a disposizione? Basterà crearle in casa e senza uno degli ingredienti principali, la glicerina.

Scoprite come creare le bolle di sapone fai da te senza utilizzare la glicerina che sarè sostituita dallo zucchero a velo, un ingrediente sempre presente in ogni dispenza. Potrete creare un bel barattolo di bolle di sapone sempre a disposizione dei piccoli di casa! Scopri anche come preparare una pasta modellabile al bicarbonato.

Come creare le bolle di sapone in casa senza glicerina | il video tutorial

Per realizzare le bolle di sapone senza glicerina, avrete bisogno di:

250 ml. di acqua

25 grammi di zucchero a velo

80 ml. di detersivo per i piatti

Con questi tre semplici ingredienti, potrete creare delle meravigliose bolle di sapone che divertiranno i vostri bambini. Basterà miscelare in un barattolo di vetro l’acqua, il detersivo per i piatti e lo zucchero a velo. Dopo aver miscelato davvero bene, si potrà chiudere il baratto e lasciar riposare la miscela per 24 ore.

Una volta riposata la miscela, sarà pronta all’uso. Per creare l’anello per realizzare le bolle di sapone, basterà legare un fil di ferro ad un anellino in plastica, quello presente sul collo delle bottiglie di bibite, oppure riutilizzarne uno di quelli delle bolle di sapone già utilizzate.

Le bolle di sapone che saranno create con questa miscela casalinga saranno grandi e bellissime e soprattutto sempre a disposizione dei bambini e anche dei grandi quando vorranno sognare! Scopri anche come fare il sapone profumato fatto in casa!