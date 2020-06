X Factor 2020, chi sono i nuovi giudici del talent show di Sky? Da Emma Marrone a Mika fino a Manuel Agnelli, ecco i nomi.

Chi sono i nuovi giudici di X Factor 2020? L’annuncio ufficiale arriverà nella puntata di E poi c’è Cattelan, lo show di Alessandro Cattelan, in onda questa sera su Sky. Tuttavia, sul web, circolano i nomi di quelli che sarebbero i nuovi giudici del talent show di Sky. Da Emma Marrone a Manuel Agnelli fino ad Emis Killa e Mika. Ecco tutti i nomi in lizza.

X Factor 2020, i nomi dei nuovi giudici

Tra i nuovi giudici di X Factor 2020, come riporta in anteprima Davide Maggio, dovrebbe esserci Emma Marrone, unica donna in una giuria che sarà formata prevalentemente da uomini. La cantante salentina che si è sottoposta alla visita di controllo dopo l’operazione, sarà una dei giudici che guiderà una delle squadre della nuova edizione di X Factor?

Sempre secondo Davide Maggio, in giuria, dovrebbero esserci due graditi ritorni ovvero quello di Mika e quello di Manuel Agnelli che dovrebbe tornare a fare il giudici dopo un anno di pausa. Anche Emis Killa è considerato un quarto giudice del talent show di Sky, ma a smentire tutto è stato proprio il rapper che, con un twitter, ha smetito le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

“Visto che me lo state chiedendo in mille, non sarò uno dei giudici di @XFactor_Italia mi proposi un anno ma non mi cagarono, quindi è una fake news”, ha cinguettato su Twitter Emis Killa.

Visto che me lo state chiedendo in mille, non sarò uno dei giudici di @XFactor_Italia mi proposi un anno ma non mi cagarono, quindi è una fake news 😂 — Emis Killa (@RealEmisKilla) June 8, 2020

Chi saranno, dunque, i nuovi giudici? In giuria ci saranno davvero Emma, Mika e Manuel Agnelli a cui ci sarà da aggiungere un altro nome? Non ci resta che attendere la puntata di E poi c’è Cattelan.