Francesco Monte: è guerra tra Isabella De Candia e Tommaso Zorzi

La canzone di Francesco Monte ha fatto nascere una vera e propria guerra tra la fidanzata Isabella De Candia e Tommaso Zorzi.

Francesco Monte, come ormai noto, ha fatto ufficialmente il suo debutto nel mondo della musica. Debutto di cui si mormorava dai tempi della sua partecipazione a Tale e Quale Show.

Il suo primo singolo, Siamo già domani, nato durante il periodo di quarantena, ha come sempre diviso il pubblico. C’è chi osanna il pezzo, definendolo come una canzone ricca di emozioni, e c’è chi lo boccia, etichettando il tutto come un progetto datato e scontato.

Tra quelli non hanno apprezzato il lavoro discografico dell’ex di Cecilia Rodriguez c’è l’influencer Tommaso Zorzi, che sotto ad un post di Trash Italiano ha bocciato il testo della canzone.

“Oggi sarà già ieri dice la canzone” ha premesso l’influencer. “Ma non mi dire? Noi siamo tutti sotto choc” ha concluso ironico, facendo riferimento al testo della canzone.

Il commento però non è piaciuto ad Isabella De Candia, fidanzata di Francesco Monte, che non ha apprezzato quanto detto sulla canzone. La modella sembrerebbe non aver colto i toni ironici dell’influencer e ci ha dato giù pesante, consigliandogli perfino alcuni rimedi per curare gli choc.

“Tommaso tu sei sempre sul pezzo ed è strano perché di solito le persone che non stimiamo non dovrebbero attirare la nostra attenzione” ha premesso Isabella, che ha litigato con Monte durante la quarantena. “Visto che sei sotto shock, ti consiglio di stenderti per terra, poi di farti coprire così da evitare dispersioni di calore” ha proseguito la modella. “E’ consigliabile anche sollevare le gambe, in modo tale da favorire l’afflusso di sangue al cervello e al cuore” ha concluso. “Il cioccolato non credo possa funzionare in questo caso” ha aggiunto.

Tommaso ha ovviamente letto il commento e non ci ha pensato due volte nel rispondere a sua volta ad Isabella, regalando uno scontro degno di nota. Tommaso Zorzi contro la fidanzata di Francesco Monte sarà uno di quei momenti che si ricorderanno nel corso di quest’estate, ecco perché.

Tommaso Zorzi contro Francesco Monte e Isabella: “Macigni sui coglion*”

Tommaso Zorzi, come anticipato, non se n’è stato buono a leggere la reazione manifestata da Isabella De Candia, che sembrerebbe non aver apprezzato l’ironia e la leggerezza con cui ha lasciato il suo commento su Instagram. Per questo motivo, intuendo un certo tono polemico, ha preferito replicare a sua volta, non mandandole di certo a dire.

“Inizio con il dire che ti sei informata male, ma davvero molto male” ha esordito l’influencer, facendo riferimento al commento lasciato dalla fidanzata di Francesco Monte. “Io con il tuo compagno ci avrò parlato due volte, massimo, in vita mia. L’ultima è l’altro giorno, mentre la prima occasione riguarda i commenti omofobi che lui aveva fatto durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip“ ha spiegato Tommaso.

“E se permetti, mi sono sentito toccato molto da vicino dalle sue dichiarazioni e ho scelto di replicare in prima persona” ha aggiunto Zorzi. “Sai, quando sei un personaggio pubblico e scegli di pubblicare una canzone, mi sembra giusto che tu riceva dei commenti che possono essere positivi o negativi” ha fatto notare alla fidanzata del cantante, che sogna già il Festival di Sanremo.

“Esprimere la mia opinione, purché fatto in maniera educata, e non mi sembra di aver usato toni tutt’altro che gentili, che sia essere positiva o negativa, è tra i miei diritti” ha proseguito Tommaso Zorzi contro Isabella De Candia. “Se poi ti senti offesa dalle mie parole, mi dispiace dirtelo ma resta ed è un problema tuo” ha aggiunto per poi concludere in bellezza.

“Per favore mia cara, torna a fare la fidanzata di Francesco Monte e smettila di rompere le palle” ha concluso Tommaso Zorzi. “Tu e lui siete zero simpatici, siete pesanti, che due palle!” ha aggiunto. “Siete due macigni sui coglion*, ma fatevela una risata!”

Al suo commento, almeno per il momento, non è arrivata ancora nessuna risposta dei diretti interessati, ma il popolo della rete non attende altro.