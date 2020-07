È morta alla veneranda età di 104 anni Olivia De Havilland, nota per aver interpretato la docile Melania Hamilton Wilkes di ‘Via col vento’.

È morta a Parigi alla veneranda età di 104 anni Olivia De Havilland, la remissiva e docile Melania Hamilton Wilkes di ‘Via col vento’. Era l’ultima superstite del cast stellare dove l’attrice interpretava la moglie di Ashley, una donna così ingenua da non accorgersi che la cugina Rossella O’Hara le stava insidiando il marito.

L’attrice aveva abbandonato Hollywood è si era trasferita a Parigi, dove appunto è morta nella sua abitazione.

Vinse due Oscar su cinque nomination come attrice protagonista nel 1946 per il film ‘A ciascuno il suo destino’ e nel 1949 per ‘L’ereditiera’.

Infine, nel 1986 vinse il Golden Globe per il ruolo di Maria nella miniserie televisiva in due puntate, coprodotta da Stati Uniti, Italia e Austria ‘Anastasia, l’ultima dei Romanov’.

La De Havilland era la sorella maggiore di un’altra famosa attrice Joan Fontaine, anche lei premio Oscar nel film ‘Il sospetto’ di Alfred Hitchcock.