Francesco Monte confessa: “Ho litigato con Isabella De Candia”

Francesco Monte ha ammesso, tra le pagine del nuovo numero di Chi, di aver litigato con la sua compagna Isabella De Candia.

Francesco Monte, dopo aver terminato le sue storiche relazioni con Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, ha trovato la felicità al fianco della sua nuova compagna Isabella De Candia. I due stanno insieme, ormai da quasi un anno, e sono stati molto attenti e non far entrare la cronaca rosa nel loro rapporto, lasciandolo lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Recentemente intervistato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, il neo cantante ha confidato che durante il periodo di quarantena forzato ha avuto non poche discussioni con la sua compagna. Discussioni, fortunatamente, di poco conto e che rientrano negli standard della vita di coppia.

“Il periodo di lockdown è stato una grande prova, ma il nostro rapporto è andato alla grande” ha ammesso Francesco, che di recente è rimasto spiazzato da un messaggio da Belen Rodriguez. “Anche se abbiamo litigato, ma per le solite cose tra uomo e donna. Sai quando lasci gli slip per terra e diventa spunto per una discussione, ma non siamo andati oltre” ha confidato il cantante.

Isabella De Candia e Francesco Monte, lui svela: “Non è semplice”

Isabella De Candia, come anticipato, è la compagna di Francesco Monte da quasi un anno e, nonostante le tante difficoltà che un rapporto possa avere, la loro relazione sembra essere più stabile che mai.

Anche se l’interprete di Siamo già domani, canzone che sembrerebbe avergli aperto le porte per Sanremo, ha chiarito che avere una relazione, e soprattutto farla funzionare, non è così semplice come sembra.

“Avere una relazione non è affatto semplice” ha premesso Francesco Monte su Isabella De Candia. “Sopratutto quando sei costretto a stare in casa per la pandemia” ha aggiunto.

“Ma si ha il giusto equilibrio, si riescono a superare tutti i problemi per trovare la forza di chiarirsi e andare avanti” ha concluso il cantante, che sembrerebbe aver trovato la serenità di cui tanto era alla ricerca.

Oltre a parlare della sua relazione, si è parlato anche del debutto nel mondo della musica di Francesco Monte. L’ex tronista ne ha fatta di strada e ha pubblicato il suo primo singolo che sta riscontrando un’ottima accoglienza da parte del pubblico.