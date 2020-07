Francesco Monte al Festival di Sanremo? Lui: “Non bisogna avere pregiudizi”

Francesco Monte ha fatto il suo debutto nel mondo della musica con il singolo Siamo Già Domani. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, intervistato dal programma radio Non succederà più, ha svelato se parteciperà o meno al Festival di Sanremo.

Francesco Monte, da quando ha debuttato sul piccolo schermo degli italiani grazie all’esperienza al Trono Classico di Uomini e Donne, ne ha fatto di strada! L’ex tronista ha partecipato a svariati reality show, per poi stupire tutti i telespettatori a Tale e Quale Show dove ha mostrato che oltre ad un bel viso ha molto di più da mostrare.

Francesco ha dimostrato di saper cantare ed intrattenere il pubblico, ed ha studiato per arrivare ad un certo livello, e per questo motivo ha scelto di affiancare alla sua professione di modello, che continuare tuttora, quella di cantante. La musica, infatti, rappresenta da sempre la sua passione. Passione che è diventata qualcosa di più, visto che di recente, dopo la pubblicazione del suo primo singolo Siamo Già Domani, si è iniziato a parlare di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo.

Intervistato al programma Radio Non succederà più, il neo cantante ha fatto chiarezza sull’argomento, raccontando tutta la verità sulla sua possibilità partecipazione alla manifestazione canora più famosa del bel paese.

“Ho appena fatto il mio debutto nel mondo della musica ed ho 30 anni” ha precisato Francesco Monte sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo, che ha cambiato la data della messa in onda. “Ma sono del parere che non esiste una data di inizio o di fine per le cose, ognuno fa il suo percorso” ha spiegato l’ex tronista.

“Mi viene spontaneo fare un paragone con Ligabue, che ha iniziato anche lui a 30 anni e non da giovanissimo, ma io devo ancora iniziare il mio percorso in maniera concreta” ha proseguito l’ex di Cecilia Rodriguez. “Ma al tempo stesso non deve esserci il pregiudizio da parte delle persone che vedono qualcuno portare avanti più progetti” ha concluso. “La stessa cosa è successa a Francesco Arca e a Luca Argentero, che hanno ampiamente dimostrato che le etichette possono essere tagliate” ha aggiunto.

Monte non sarà a Sanremo il prossimo anno, ma non esclude di poterci partecipare in futuro.

Francesco Monte cantante: com’è nato il suo primo singolo Siamo Già Domani

Francesco Monte, durante il corso dell’intervista, ha anche spiegato com’è nato il suo primo singolo Siamo Già Domani. La canzone, infatti, è nata da una sua idea durante il periodo di quarantena.

L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha confidato di aver contattato l’autore del testo, parlandogli delle problematiche e sensazioni che viveva in quel momento e della sua voglia di metterle per iscritto e di trasformarle in musica e così è stato.

“Devo precisare che non avrei mai pensato di condividere con il pubblico la mia passione per la musica. La mia voce, la mia storia e le mie emozioni, ma questa canzone è venuta fuori proprio dalla volontà di tirare fuori il mio mondo” ha rivelato Francesco, che ha ricevuto i complimenti da Belen Rodriguez per aver raggiunto questo importante obiettivo.

“La canzone è nata durante il periodo in cui siamo stati chiusi in casa per la quarantena. In quel momento ho chiamato quello che è diventato poi l’autore del pezzo, Luca Mele, e gli ho spiegato che volevo raccontare quello che abbiamo vissuto e la perplessità legata al futuro” ha proseguito l’ex tronista.

La canzone di Francesco Monte è balzata subito all’occhio in quanto, come si deduce dall’idea che l’accompagna, non è il classico tormentone ma è stata rilasciata ugualmente durante il periodo estivo.

“Come avete potuto avere modo di ascoltare, la mia canzone non è in classico tormentone” ha spiegato. “E’ qualcosa di molto più profondo”.

“Tra l’altro, la canzone sarà accompagnata da un video clip” ha svelato l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto. “Stiamo già lavorando con tutta la macchina per creare un buon prodotto e ci tengo ad approfittare di quest’occasione per ringraziare tutte quelle persone che stanno credendo in me e nel mio progetto. Io credo in loro” ha proseguito Francesco.

“Noi stiamo lavorando a questo progetto senza guardare il mercato musicale, ci stiamo semplicemente limitando a fare quello che ci piace” ha concluso. “Speriamo che in un’estate di tormentoni estivi, la mia canzone possa essere il tormentone del cuore“ ha aggiunto.

Francesco Monte ha fatto il suo debutto nel mondo della musica, tra l’altro sembra che a breve pubblicherà anche il suo primo libro, e il pubblico sembra aver accolto di buon grado il rilascio del suo primo singolo. In bocca al lupo.