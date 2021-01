Ti sei mai chiesto quale sia il luogo migliore per lasciarsi? Se non hai idea di come approcciare la questione ti sveliamo noi dove farlo.

Nessuno vorrebbe mai succedesse eppure capita molto spesso che, quando le relazioni finiscono, i due coinvolti evitino in tutte le maniere l’ultima discussione.

Il momento in cui ci assumiamo le nostre responsabilità e decidiamo di porre fine al nostro rapporto sentimentale è sempre difficile e delicato.

Uno studio scientifico, però, giunge in soccorso di tutti coloro che devono lasciare qualcuno e non sanno dove farlo: pronti a scoprire qual è?

Il luogo migliore per lasciarsi è… su quattro ruote

Per anni abbiamo pensato che per porre fine ad un rapporto sentimentale fosse il caso di prenotare una cena in un ristorante affollato.

Bene, se vi è mai capitato di assistere ad una rottura in un ristorante oppure siete stati lasciati in un luogo pubblico sapete che, assolutamente, non è il caso di terminare una relazione all’aperto.

Non parliamo poi della cucina (con a rischio il lancio di piatti e bicchieri) oppure degli ambienti della vostra casa.

Meglio evitare qualsiasi luogo troppo “intimo“!

Non si tratta di una notizia sconvolgente: il motivo per cui alcuni pensano che possa essere il luogo migliore per lasciarsi è che, semplicemente, non si aspettano una scenata in pubblico.

Quello che ci insegna la realtà, però, è ben diverso.

Soprattutto se la rottura arriva quasi “all’improvviso” c’è una forte possibilità che le scenate e le urla si esasperino.

Insomma, proprio quello che non volevate.

Se il ristorante è da evitare e lasciarsi in casa può creare situazioni veramente poco gradevoli, una soluzione, per fortuna, ce la dà GQItalia.

Dimenticate traumi e problemi e preparatevi ad affrontare la discussione… su quattro ruote.

Il luogo migliore per lasciarsi, infatti, è proprio la macchina!

Secondo uno studio pubblicato su Psichology Today, infatti, la macchina sarebbe il luogo perfetto dove terminare la vostra relazione.

L’idea che vi troviate in un luogo che, in ogni caso, dovreste abbandonare prima o poi aiuta a rendere la discussione più “netta” e precisa.

Lasciarsi in una macchina parcheggiata, secondo la scienza, vi aiuta, inoltre, a mantenere una distanza tra voi ed il partner.

L’idea che la macchina stessa compia un viaggio che deve, necessariamente, concludersi aiuta psicologicamente a calarsi nel ruolo.

Un altro lato positivo è legato alla possibilità di affrontare la rottura in maniera precisa ed accurata.

Non siete in un ristorante od in mezzo ad una folla, dove è facile distrarsi e alimentare la discussioni grazie ad altre ripicche o battute. Se siete in macchina, infatti, potete concentrarvi direttamente su quali siano le cose che volete dire e, soprattutto, perché.

Non ci sono camerieri che interrompono od altre persone che vi guardano.

Lasciate al partner la possibilità di esprimere i suoi sentimenti nella maniera che preferisce, sia essa rumorosa o disperatamente silenziosa.

Insomma, vi aiuta a mantenere una sorta d’intimità, anche nel momento più doloroso.

Si tratta poi di un posto che, entrambi, potete abbandonare al momento più opportuno senza creare danni o problemi.

Anzi, se siete parcheggiati vicino casa di uno dei due è più facile tornare nel calore della propria abitazione ed iniziare il processo di ripresa.

Dopotutto, per superare una brutta rottura vi abbiamo suggerito quattro passi fondamentali da seguire: prima iniziano e meglio è!

Non vorrete finire a dover leggere i consigli su come e perché andrebbe dimenticato il primo amore: meglio iniziare subito la vostra nuova vita!

Anche se potrà sembrarvi strano, dunque, l’idea di lasciare qualcuno nel proprio veicolo è quella giusta per evitare di creare danni irreparabili.

Ovviamente non potete prendere in prestito l’auto di qualcuno e vi sconsigliamo caldamente di lasciare una persona per poi scaricarla nel mezzo del nulla e sgommare via!

Altrettanto vietato salire in macchina del partner, lasciarlo ed obbligarlo poi a farsi riaccompagnare a casa.

Insomma, a tutto c’è un limite!

Ricordate che, a prescindere dal luogo, una rottura è sempre un momento estremamente delicato e doloroso.

Inutile fare finta di niente e rimandarla quanto più a lungo possibile!

Cercate di affrontare la questione a viso aperto, siate onesti e sinceri ed abbiate rispetto dell’altro anche mentre lo lasciate.

Adesso è difficile ma, in futuro, sapere di aver fatto la cosa giusta vi ripagherà di tutti i vostri sforzi.