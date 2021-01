Walter Zenga, amaro sfogo sui social dopo le parole del figlio Andrea al GF Vip

Walter Zenga rompe il silenzio e si sfoga sui social per le polemiche nate sul rapporto con il figlio Andrea, concorrente del Grande Fratello.

Walter Zenga rompe il silenzio dopo le dichiarazioni che il figlio Andrea ha fatto in diretta durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 del 4 gennaio. Nella Mistery Room della casa più famosa d’Italia, Andrea Zenga che sta lentamente conquistando il cuore dei suoi coinquilini e del pubblico del reality, ha svelato i dettagli del suo rapporto con il padre Walter.

Dopo le dichiarazioni di Andrea Zenga, Walter Zenga sarebbe stato bersagliato da messaggi durissimi degli utenti contro cui ha pubblicato uno sfogo su Instagram.

Walter Zenga, sfogo social dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020

Dopo aver rivisto le sue immagini da bambino accanto alla madre Roberta Termali e al padre Walter, Andrea Zenga, in diretta al Grande Fratello Vip 2020, ha decisso così il rapporto con papà Walter:

“Non voglio passare da vittima. Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello. Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio. Se questo volere non c’è stato non posso fargliene una colpa. Mi reputo fortunato perché sono cresciuto con mia madre che ha due attributi così perché ha cresciuto me e mio fratello. Chi non c’è stato e vuole entrare nella mia vita deve farlo perché lo vuole davvero. Non mi serve avere un messaggio al mese, devo avere qualcosa in più”.

Andrea Zenga ha inoltre raccontato di aver visto per l’ultima volta il padre nel 2019, al matrimonio del fratello maggiore dove ci sarebbe stato un saluto. Su Instagram, Walter Zenga ha così pubblicato un post in cui si legge:

“Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia”, ha fatto sapere l’ex portiere. “Per tutti quelli che mi hanno inviato insulti, scritto cose volgari sotto le foto dei miei figli, per tutti voi che giudicare senza conoscere…”, è il messaggio che si legge nella didascalia.