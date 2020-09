“Gossip Girl” pronto a tornare: annunciate le riprese del reboot

“Gossip Girl” sta per tornare con un reboot, nuovi protagonisti animeranno le vicende dell’Upper East Side. Le riprese cominceranno ad ottobre nella Grande Mela. Kristen Bell nuovamente nei panni della narratrice.

La fortunata serie “Gossip Girl”, che ha portato a conoscenza il mondo sommerso dell’Upper East Side, sta per tornare con un reboot. Ad annunciarlo è Variety, con tutte le curiosità del caso. Le riprese e la produzione del progetto seriale cominceranno ad ottobre in quel di New York, ancora incerta la presenza di qualche vecchia conoscenza – magari solo per un cameo –, saranno infatti tutti nuovi volti (perlopiù sconosciuti al grande pubblico) ad animare questo nuovo capitolo seriale che vedrà, però, nuovamente Kristen Bell (Veronica Mars) in veste di narratrice.

L’attenzione sarà focalizzata su come i social media hanno cambiato il modo di vivere la vita degli adolescenti, perno – se vogliamo – sul quale si reggeva anche la precedente edizione della serie. L’idea di un “terzo occhio” che monitori e complichi le vicende (amorose e non) di gente arricchita e benestante permane, con l’aggiunta di Facebook, Instagram e Twitter ci sarà da divertirsi. Gossip Girl, quest’entità astratta che veglia sull’esistenza di ragazzi agitati avrà il suo bel da fare anche stavolta.

"Gossip Girl" torna con un reboot: al via le riprese

Josh Schwartz e Stephanie Savage, creatori originali della serie, tornano in qualità di produttori esecutivi con la collaborazione di Leslie Morgenstein e Joshua Safran. Il reboot sarà trasmesso e distribuito da HBO Max per poi espandere il proprio mercato altrove, ad attendere – inevitabilmente – c’è anche l’Italia. “Gossip Girl”, infatti, ha riscosso un discreto successo anche fra giovani e meno giovani del nostro Paese. Il lato oscuro dell’America più ricca con un pizzico di glamour ha colpito persino nello stivale, ma si sa: non c’è frontiera che possa essere negata all’estro e alla solerzia di Gossip Girl.

Il cast sarà composto, nello specifico, da Jordan Alexander, Eli Brown, Adam Chanler-Berat, Thomas Doherty, Jonathan Fernandez, Tavi Gevinson, Jason Gotay, Emily Alyn Lind, Zión Moreno e Whitney Peak. Una grande opportunità si profila per questi ragazzi che avranno sicuramente una considerevole risonanza: gli interpreti delle serie precedenti, infatti, hanno poi sfondato (quasi tutti) nel mondo di Hollywood. Che questo reboot sia un’ulteriore occasione di successo e affermazione anche per queste nuove leve, con il bene placido del pubblico, da sempre il giudice più severo. Prepariamoci, dunque, a un salto nel futuro con uno sguardo al passato.

