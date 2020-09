Giulia De Lellis promuove il made in Italy per la sua sfilata sul red carpet del Festival del cinema di Venezia. Scopriamo marca e costo del vestito lilla.

Giulia De Lellis ha preso la sua presenza al Festival del cinema di Venezia come una vera e propria occasione per fare del bene.

Il gran vociare nato intorno alla sua decisione di non coprire i brufoletti sul volto e sfilare sul red carpet a testa alta ha rilanciato il tema della skin positivity in Italia, un vero e proprio faro di speranza per chi, a causa di una pelle non impeccabile, prova vergogna anche nell’andare al bar per un caffè.

Ma Giulia non si è fermata qui. Pensando alla difficile situazione dell’economia italiana causa Covid ha deciso di trasformare la sua esperienza veneziana in una promozione del made in Italy.

Eccola allora in un meraviglioso abito lilla con gioielli, scarpe e make up rigorosamente tricolori.

L’abito di Giulia De Lellis per il red carpet di Venezia

Entusiasmante sfilare sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia e così Giulia De Lellis non poteva che ringraziare via social tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria esperienza.

Per noi naturalmente è l’occasione di scoprire chi ha firmato il suo meraviglioso look.

Eccolo dunque il nome più atteso, quello di colui che ha realizzato la vaporosa esplosione lilla che è il vestito di Giulia De Lellis, un abito asimmetrico (più corto davanti e più lungo detto) che lascia scoperte le spalle creando una scollatura elegante e un po’ retrò che si sposa perfettamente con la modernità del modello. A realizzare tutto ciò Belfiore Couture (Beniamino Belfiore), un giovanissimo stilista coetaneo dell’influencer.

Vi sembra per qualcosa di già visto? In molti hanno sottolineato come il vestito assimigliasse moltissimo a quello realizzato da Giambattista Valli per Chiara Ferragni nel 2017, in quel caso in tulle rosa e con strascico ancor più lungo. Citazione volontaria o un caso fortuito? A quanto pare poco conta perché l’abito di Giulia è stato un successo impareggiabile.

Scarpe Le Silla e gioielli Salvini completano a meraviglia il suo look. Già sognate di emulare la De Lellis? Be’ frenate i bollenti spiriti: l’abito è stato realizzato appositamente per l’influenzar e inuma tempo record, appena 48 ore. Difficilmente vi verrà regalata l’occasione di godere di un simile trattamento, anche foste disposte a pagarlo a peso d’oro.