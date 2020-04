Una famosa protagonista della serie tv “Gossip Girl” sta per diventare nuovamente mamma. A comunicarcelo ci pensa il Daily Mail, che ha divulgato le foto in cui si intravede l’attrice con un pancino abbastanza eloquente

Leighton Meester diventerà di nuovo mamma. L’attrice che in Gossip Girl ha interpretato la miliardaria Blair Waldorf, famosa per la sua tormentata relazione con un altro rampollo dell’Upper East Side, Chuck Bass, è in attesa del suo secondo figlio. Leighton in realtà è legata, dal lontano 2013, ad un altro volto noto e super apprezzato del piccolo schermo. Stiamo parlando di Adam Brody, divenuto famoso per aver interpretato l’impacciato e super simpatico Seth Cohen, in O.C..

I due, dopo essersi sposati nel 2014, sono diventati genitori di una bambina e ora a distanza di qualche anno, la coppia sembra essere pronta a vivere di nuovo l’esperienza di diventare genitori. L’ufficialità della notizia sembrerebbe arrivare dal Daily Mail, che ha avuto il merito di aver paparazzato i due piccioncini mentre passeggiavano a Los Angeles e in quell’occasione, proprio dalle foto sembrerebbe essere spuntato un pancino sospetto.

Bebè in arrivo per una delle protagoniste di Gossip Girl | L’annuncio

Leighton Meester e Adam Brody diventeranno di nuovo genitori. A diffondere la notizia ci ha pensato Daily Mail che ha divulgato degli scatti in cui è possibile intravedere la giovane coppia passeggiare insieme alla loro primogenita per le strade di Los Angeles. Proprio da quegli scatti è impossibile non notare lo stato avanzato della gravidanza dell’ex protagonista di Gossip Girl.

Nello specifico, sembrerebbe proprio che Leighton sia prossima al parto e che manchi davvero poco all’incontro con il suo secondo bambino. Non si conosce ancora il sesso del bebè in arrivo, ma possiamo sicuri che riceverà, da parte dei genitori, lo stesso carico d’amore riservato alla piccola Arlo, prima figlia della coppia.

Leighton Meester, è nota al piccolo schermo per aver interpretato la bellissima Blair Waldorf in Gossip Girl. Nella fitta trama della serie tv, incentrata sulle vite dissolute dei rampolli delle principali famiglie dell’Upper East Side, quartiere prestigioso di New York, Leighton, nei panni di Blair, era una delle protagoniste indiscusse e insieme a quello che nello sceneggiato era il suo fidanzato, Chuck Bass, hanno fatto sognare milioni di adolescenti, che inevitabilmente hanno preso a fantasticare e ad immedesimarsi nella vita della fortunata miliardaria.

Leighton, però non è l’unica attrice che ha interpretato un ruolo importante nella serie tv ad essere diventata mamma, anche Blake Lively, che in Gossip Girl ha interpretato Serena Van der Woodsen, è diventata da poco mamma per la terza volta. L’attrice, infatti, è legata sentimentalmente all’attore Ryan Reynolds, conosciuto sul set del film “Lanterna verde”, dal quale ha avuto 3 bambini.

In un periodo così delicato e caratterizzato da un senso di angoscia generale, sapere che una nuova vita sta per venire al mondo, è un buon motivo per gioire.

Gina D’Antonio.