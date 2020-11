Sono tre mosse semplicissime ma che ti consentiranno di dire addio una volta per tutte alle calze smagliate: mai più collant rotti!

Più sono velate, più ci piacciono ma, d’altro canto, più sono velate più si rompono.

Le calze sono così, croce e delizia di noi donne che, per non rischiare, ne porta sempre e comunque un paio di scorta in borsa. Non sappiamo mai infatti quando un collant si smaglierà, lasciandoci nell’imbarazzo per l’intera giornata.

Certo, la fatalità non si può ovviamente evitare ma esistono tre piccoli accorgimenti che ciascuna di noi può prendere per tutelare i propri collant contro smagliature o vere e proprie rotture. Ce li svela via Instagram Eleonora Petrella, la stessa che ci aveva spiegato come indossare i collant velati senza morire di freddo.

3 trucchetti anti calze smagliate

Il momento più delicato, quello in cui la smagliatura è veramente dietro l’angolo, è senza dubbio quando andiamo a indossare il collant: può bastare una piccola pellicina o un’unghia scheggiata ed ecco che la calza ci abbandona.

Per evitare il danno ci sono tre trucchetti che ciascuna di noi potrà mettere in atto. Vediamoli insieme:

Inumidire la punta delle dita – Nel caso di qualche piccola pellicina, di quelle che ad occhio nudo neanche riusciamo a vedere, potrebbe bastare un po’ di acqua per abbassarle e impedire loro di andare a danneggiare i collant.

Mettere un abbondante strato di crema per le mani – L’idratazione è sempre la prima cosa per eliminare la pelle secca, quella che si solleva e va poi a danneggiare i collant. In questo caso però non possiamo certo aspettare che la pelle si riprenda: andiamo allora a creare un vero e proprio involucro di crema per le nostre mani così da renderle lisce e far scorrere i collant senza rischi.

Indossare dei guanti di lana – Nel caso in cui le prime due opzioni non vi facciano sentire veramente sicure un bel paio di guanti saranno l’alternativa infallibile, schermando senza margine di errore ogni possibile ostacolo che possa andare a danneggiare i vostri collant.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELEONORA PETRELLA (@elepetrella)

Ovvio che una volta indossati i collant i pericoli non sono certo finiti.

Durante la giornata bisognerà stare molto attente a bracciali, anelli, zip dei vestiti e tutto ciò che può intaccare le nostre calze. Un po’ di prudenza e tutto andrà per il meglio.