E’ iniziato il Black Friday. Uno degli eventi più attesi da parte dei giovani e dei meno giovani che vogliono acquistare a prezzi speciali.

E’ da poco iniziato il Black Friday e le offerte si susseguono minuto per minuto.

Offerte imperdibili che ci costringono a sensi di colpa per non aver acquistato quell’oggetto con quello sconto fantastico ma che magari non abbiamo voluto acquistare subito per aspettare il momento giusto.

Spulciando sul sito più famoso per la vendita dei più disparati prodotti non si può fare a meno di notare il nuovo Echo Dot di quarta generazione.

Un dispositivo che al proprio interno contiene la ormai famosissima voce del dispositivo Alexa, che per molti non va usato in camera da letto.

Uno sconto davvero molto alto.

Nuovo Echo Dot di 4a generazione in sconto al 50% del prezzo originale per il Black Friday

In sconto del 50%, al posto di 59,99 € il nuovo Echo Dot di quarta generazione costerà 29,99 € durante la durata del Black Friday.

L’ altoparlante intelligente Echo Dot di quarta generazione con Alexa è quello più venduto. “Dal design sobrio e compatto, questo dispositivo offre un suono ricco, con voci nitide e bassi bilanciati” si legge da Amazon.

Grazie all’ Echo Dot di 4a generazione potrai ascoltare brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali.

E con Musica multi-stanza potrai ascoltare musica, audiolibri e podcast nello stesso momento in tutta la casa.

Alexa, il programma interno dell’ Echo dot in offerta su Amazon, è sempre pronta ad aiutarti.

Ad ALexa si può chiedere qualsiasi cosa; a partire dal raccontare una barzelletta, per poi passare alla riproduzione di musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo e naturalmente impostare sveglie e molto altro ancora.

Grazie all’Echo dot di 4a generazione con l’utilizzo della tua voce potrai controllare i dispositivi compatibili e accendere la luce, regolare un termostato o chiudere la porta.

Grazie ad Alexa ed all’utilizzo dell’ Echo Dot di 4a generazione potrai restare sempre in contatto con gli altri.

Potrai anche effettuare una chiamata senza dover usare le mani. Chiama immediatamente un dispositivo in un’altra stanza con Drop In o annuncia a tutti che la cena è pronta.

Il dispositivo è progettato per tutelare la tua privacy.

Echo Dot è stato costruito con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

Diamo un’occhiata alle recensioni del prodotto

L’utente “Cicca93” scrive: “Echo dot è senza dubbio uno smart assistant da consigliare a chiunque.

Da quando ho iniziato ad utilizzarlo non ne ho potuto più fare a meno, utilizzando per ascoltare musica, fissare promemoria, gestire i dispositivi smart e molto altro.

Semplice, affidabile ed economico“.

Un altro utente, “Claud” invece specifica: “Ho comprato la 4ª generazione di echo dot per curiosità. Devo dire che non ne sono rimasto affascinato. Con il precedente l’audio si sentiva in maniera omogenea!”

Per poi aggiungere che “questo nuovo dispositivo non avendo le casse da tutte le parti, se ti sposti dietro si sente la differenza! E in più ( ma forse è il mio orecchio che sbaglia o almeno spero ) ha l’audio poco poco sgranato!”

Infine secondo il parere dell’utente “Cloud” il dispositivo in vendita “mantiene alcune funzionalità della vecchia generazione come quella di parlare a bassa voce che personalmente trovo inutile! O anche di collegare altri dispositivi e mettere la musica, ma se hai una casa di 90/100 mq ne basta uno di dispositivo ( parere personale ).

Comunque si collega anche con le fire stick della tv( solamente accendendola e spengendola ) e con le luci! Perciò le funzionalità vecchie non sono cambiate!

Nel complesso lo approvo ma meglio il precedente!

Ps: per quanto mi riguarda preferivo il vecchio stile“.

L’utente Gianpaolo invece scrive:” Conosciamo tutti alexa, questa è la 4 versione di echo dot, devo dire che alexa è molto utile , ti dice le news del giorno , ti fa da sveglia , ti cronometro il tempo , ti dice il meteo, ti fa da promemoria, ti riproduce canzoni da amazon music , per quanto riguarda le canzoni nota dolente: si può collegare a Spotify ma bisogna avere un account a pagamento , a differenza del suo rivale google , alexa non può trasmettere da youtube le canzoni, perciò potete ascoltarvi solo su prime music le garzoni gratuite per il resto alexa funziona meglio con account a pagamento.

Alexa può fare anche da ” casa intelligente ” ma su questo non sondire niente perché non la sto usando per questo.

Il prezzo è leggermente altino rispetto al suo precedente echo dot tre ma io ho preferito spendere di più e prendere la 4 versione anche se non sto notando notevoli differenze.

Le casse sono molto buone se metto il volume al 100% rischio la denuncia da parte dei vicini di casa .

Nel complesso lo consiglio a tutti”.