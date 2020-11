Una tempesta di sconti e di promozioni. Il Black Friday ci permette di acquistare tutte le cose che prima erano troppo costose per noi.

Oggi è il tanto atteso giorno del Black Friday e le offerte si susseguono ed aumentano a vista d’occhio. Offerte imperdibili sotto molti punti di vista.

Offerte generose per le nostre tasche e che ci costringono a sensi di colpa per non aver acquistato quell’oggetto con quello sconto fantastico che tanto abbiamo desiderato.

Magari non abbiamo voluto acquistare subito il prodotto per aspettare il momento giusto. Il Black Friday per molti è proprio “il momento migliore”.

Spulciando sul sito più famoso per la vendita dei più disparati prodotti non si può fare a meno di notare la friggitrice low-oil della Philips.

Un dispositivo che può essere d’aiuto per tutte le donne e gli uomini che si destreggiano in cucina e che ritengono la tecnologia un grande aiuto.

Vediamo assieme questa nuovissima offerta.

Friggitrice Low-oil della Philips con uno sconto da capogiro per il Black Friday

Le caratteristiche sono davvero importanti per questo prodotto che oggi prevede il 47% di sconto.

Al posto di pagarlo 159,99 euro lo pagherete alla molto più conveniente cifra di 84,99 euro.

Le caratteristiche del prodotto sono ciò che lo rende fra i più appetibili.

In primis è fornito di tecnologia brevettata philips rapidair. Esso consiste in un turbine d’aria rovente all’interno dell’area di cottura, ottima per friggere, arrostire, grigliare e cuocere al forno.

La capacità del prodotto è di 0,800 kg per preparare fino a 4 porzioni.

La friggitrice low-oil cucina in maniera più sana e gustosa e si ottengono più facilmente patatine, crocchette e polpette croccanti fuori e morbide dentro, con un solo cucchiaio d’olio.

Il motto dell’utilizzo della friggitrice low-oil è “basta cibi grassi!”

La friggitrice low oil è dotata di un timer e di un controllo della temperatura regolabili, è stata ridotta l’emissione degli odori ed è anche più facile da pulire.

Importanti anche le dimensioni del prodotto: (L x P x A) 287 x 315 x 384 mm. Queste ultime lo rendono più facile da porre in cucina.

A tal proposito vogliamo ricordarvi che è possibile cucinare uno splendido menù di natale grazie alla friggitrice ad aria!

Diamo un’occhiata alle recensioni del prodotto

Sulla friggitrice scrive l’utente Benedetta di Lorenzo: “Possiedo questa friggitrice ad aria da un anno. Cucino verdure e carne consumando pochissimo olio. Il gusto dei cibi cotti in questo modo è delizioso.

La friggitrice è comoda e compatta. Lavo sia il cestello che il vano estraibile in lavastoviglie e viene perfetta anche con il lavaggio breve. Altri amici che hanno provato i miei piatti cucinati in questo modo hanno deciso di comprarla” per poi concludere con “È davvero un ottimo acquisto”.

L’utente Veronica Montagnani invece scrive: “Ha superato le mie aspettative credevo non avessero un buon risultato sulle patatine fresche invece ottime, a mio avviso ancora più buone di quelle congelate!!! e per il resto dei prodotti da frezeer niente da dire ……ho esitato nel comprarla ma adesso la straconsiglio!!!!”.

L’utente “Monica” invece descrive il prodotto in questo modo: “Il prodotto è fedele alla descrizione. Il risultato della cottura è soddisfacente. Ho provato a cuocere senza aggiungere nemmeno un cucchiaino d’olio e le patatine erano davvero ottime. È possibile aprire il cestello, per testare il grado di cottura desiderato. Non ho ancora provato a cucinare altro, ma per il momento è sicuramente un ottimo acquisto“.

Questa che segue è invece un piccolo estratto di una ben approfondita recensione dell’utente “Gennaro G.”

“Premesso che non e’ una friggitrice e qualsiasi piatto cuocerete non verra’ mai come fritto. Resta un ottimo forno ventilato in grado di raggiungere temperature elevatissime in pochi minuti che permette di cucinare con quantita’ bassissime di olio (il che non fa affatto male)”.

Per poi aggiungere: “Dato le dimensioni e la capienza e’ ottimo per singles o coppie (non adatta per una famiglia, e’ sicuramente troppo piccola va acquistata la versione XXL). Ero un po’ scettico prima di provarla ma alla fine sono rimasto piacevolmente sorpreso dai risultati questa friggitrice ad aria e da come possa essere utilizzata per creare una varieta’ di piatti molto ampia e soprattutto sani vista l’esigua quantita’ di olio necessaria per cucinre”.

“La macchina e’ veramente semplice da usare. Ci sono solo 2 manopole, una per regolarne la temperatura ed un altra che ne regola il tempo di funzionamento. Quindi niente touch screen o tasti aggiuntivi. Non potrebbe essere più semplice!”

“Ciò che colpisce immediatamente è la qualita’ costruttiva, solida e robusta, sebbene sia interamente fatta di plastica. Il cestello di cottura ha una capienza massima di circa 800gr, il che si riduce a circa 4 cosciotti di pollo”.

Infine una recensione anche da parte dell’utente “Fabio”: “Cucina bene ed è veloce e silenziosa .. diciamo che è la mia prima esperienza con un elettrodomestico simile .. se mai la cambierò , prenderò quella più grande .. l’unico neo ê che per il prezzo che costa avrebbero potuto regalare la gratina per fare involtini .. che si vende a parte a un costo piuttosto elevato .. comunque esperienza positiva la uso tutti i giorni”.