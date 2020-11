Un menu della tradizione per il pranzo di Natale 2020 preparato con la friggitrice ad aria. Un sistema di cottura che sta conquistando sempre più spazio nelle nostre cucine.

Il Natale sta arrivando e anche se in questo particolare momento storico che stiamo vivendo non sarà di certo quel Natale con la famiglia al completo, il pranzo tradizionale sarà comunque un momento familiare tanto atteso e in cui ci si ritrova nell’abbraccio delle persone che amiamo di più.

Il menu della tradizione vuole degli antipasti, dei primi e dei secondi classici, quelli che ci riportano bambini, ma vogliamo proporvi queste ricette con una piccola novità, utilizzando la cottura con la friggitrice ad aria, un elettrodomestico che sempre più famiglie italiane hanno scelto di utilizzare ogni giorno.

Pranzo di Natale 2020: cosa è e come funziona la friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico che ha trovato posto nelle cucine di moltissime famiglie grazie alla possibilità di ‘friggere senza olio’ qualsiasi elemento, dalle patate al fiore di zucca.

Questo elettrodomestico infatti utilizza l’aria molto calda per cuocere i cibi e renderli croccanti e dorati senza bisogno di utilizzare l’olio. Una friggitrice ad aria è a tutti gli effetti un ‘forno ventilato’ in cui però non si può soltanto friggere delle cotolette ma cuocere qualsiasi tipologia di cibo, dal filetto di pesce alla lasagna cibi che si possono ovviamente condire normalmente e che si cuoceranno in un tempo relativamente minore rispetto alla cottura in un forno classico.

Pranzo di Natale 2020: gli antipasti con la friggitrice ad aria

Per gli antipasti della festa vi proponiamo un gustoso rotolo di pasta brisè farcito, degli spiedini di pan carrè e prosciutto e dei classici rustici che potranno essere accompagnati da delle zucchine croccanti, tutto preparato con la friggitrice ad aria.





Per scoprire i primi piatti per il pranzo di Natale 2020 con la friggitrice ad aria, clicca alla pagina successiva!