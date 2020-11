Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono stati paragonati ai Damellis, ma lei non la pensa così ed ha lanciato una frecciata alla De Lellis.

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, il mio amato dei comodini del piccolo schermo degli italiani, che in questi giorni ha dovuto riflettere se accettare o meno la richiesta della produzione del programma se continuare o meno con il suo percorso nella casa più spiata d’Italia fino a febbraio e non dicembre come precedentemente stabilito.

Lui non ha avuto dubbi e nemmeno la sua fidanzata Natalia Paragoni, che ha voluto commentare la scelta del suo compagno di proseguire il suo percorso nel programma. Tra una confessione e l’altra, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto a tutti coloro che paragonano la sua storia con Andrea, a livello mediatico e non di tradimenti, a quella di Giulia De Lellis e Andrea Damante, affermando che a parte il percorso negli studi Elios non hanno niente in comune.

“Siamo completamente diversi, anche a livello di personalità” ha esordito Natalia. “Io ho sempre fatto l’estetista e mi sono formata per fare questo, quindi sui social ho semplicemente portato avanti quello che è il mio lavoro” ha poi proseguito. “Non mi sono inventata random come make up artisti e beauty influencer ha dichiarato, sottolineando le differenze con Giulia, che ha ricevuto un bizzarro regalo dal suo fidanzato. “Mentre Andrea lavoro come modello, professione diversa rispetto a quella di Damante” ha concluso, anche se Zelletta da qualche tempo ha iniziato a fare il dj.

La frase di Natalia Paragoni su Giulia De Lellis non è però piaciuta ai fan, che l’hanno trovata quasi una stoccata nei confronti dell’influencer, come se lei si fosse improvvisata a differenza sua. Sarà realmente così?

Andrea Zelletta resta al GF Vip: la reazione di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni, oltre a parlare del suo paragone con Giulia De Lellis, come anticipato, ha svelato anche cosa pensa della scelta del suo compagno Andrea Zelletta di proseguire con il suo percorso all’interno del Grande Fratello Vip fino a febbraio e non a dicembre, come precedentemente pattuito con gli autori di Alfonso Signorini, affermando che lei non potrebbe essere più che d’accordo con lui, sostenendo questa sua scelta.

“So che lui resta nella casa. Andrea è un ragazzo a cui piace vincere, è molto determinato in quello che fa” ha precisato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Non mi aspettavo minimamente che volesse uscire prima” ha aggiunto. “Certo, da fidanzata la sua assenza si fa sentire, ma è un gioco ed è giusto che lo porti avanti fino alla fine” ha concluso per poi rivelare cosa pensa del soprannome che gli altri concorrenti di Alfonso Signorini e gli utenti della rete hanno affidato al suo fidanzato, chiamandolo Comodino, nome ripreso anche da Giulio Raselli che ha accusato Andrea di essere falso

“Non sono d’accordo con chi ha parlato di bullismo, quello è un termine piuttosto forte nulla a che vedere con quello di cui stiamo parlando” ha ammesso Natalia Paragoni. “Però, è vero anche che sono del parere che questo tipo di soprannomi possa ferire la persona che li riceve” ha spiegato il suo punto di vista. “Anche perché, secondo me, le parole pronunciate sono peggio di uno schiaffo“ ha concluso.

Ultimo pensiero non poteva di certo non andare alla piccante richiesta fatta alla produzione del GF Vip. Richiesta che sul web ha stupito e non poco i telespettatori del Grande Fratello Vip, ma che Natalia ritiene essere assolutamente normale, affermando che non c’è nulla di strano o particolare in quello che il suo fidanzato ha richiesto agli autori.

“Siamo nel 2020, non credo ci sia qualcosa di sbagliato a parlare di quello che ha richiesto Andrea” ha esordito per poi dire quello che pensa senza peli sulla lingua. “Solo che Andrea a differenza degli altri è sincero“ ha concluso e di non certo non le si può dare torto. Andrea Zelletta, infatti, è stato apprezzato dal pubblico del piccolo schermo per la sua innata sincerità.

Andrea Zelletta al GF Vip ha deciso di proseguire con il suo percorso, mentre altri concorrenti hanno manifestato non poche perplessità. “Io ho fatto un sacco di provini per arrivare qua“ ha spiegato l’ex tronista ai suoi compagni di viaggio. “Non ci voglio rinunciare, proseguo fino a febbraio” ha ammesso senza troppi giri di parole, sottolineando quanto sia importante per lui concludere quest’esperienza nel migliore dei modi.