Giulia De Lellis, secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, avrebbe ricevuto un regalo molto particolare da Carlo Beretta, suo fidanzato.

Giulia De Lellis, dopo la tormentata storia d’amore con Andrea Damante, che è arrivata in maniera definitiva al capolinea dopo alcuni ritorni di fiamma, sembra aver trovato la felicità al fianco di Carlo Beretta.

La loro relazione ha fatto discutere e non poco il popolo della rete, in quanto l’ex tronista di Uomini e Donne ha accusato l’influencer di essersi fidanzata con uno dei suoi più cari amici, ma lei ha prontamente smentito raccontando tutta la verità sul loro rapporto. Ora a dare maggiori dettagli su questa storia ci ha pensato il settimanale Chi, che sul nuovo numero in uscita ha rivelato che le cose tra loro proseguono a gonfie vale e che ci sarebbero perfino state le presentazioni in famiglia e non solo.

Secondo il settimanale Carlo Beretta avrebbe fatto un bizzarro regalo a Giulia De Lellis, donandole un ricercatissimo fucile di un elevato valore economico, con sopra inciso il nome e il cognome di lei. Un regalo, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, che avrebbe lasciato Giulia senza parole. Come darle torto insomma.

Carlo Beretta e Giulia De Lellis fanno sul serio: lo scoop di Chi

Carlo Beretta, sempre secondo quanto rivelato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, avrebbe presentato Giulia De Lellis ai membri della sua famiglia, ma anche lei lo avrebbe presentato ai suoi genitori. Il loro rapporto, dunque, non sarebbe più una semplice conoscenza come l’influencer raccontava nelle scorse settimane sui social, ma si sarebbe evoluto ad uno step successivo. Ecco cosa è possibile leggere nell’articolo pubblicato su Chi.

“Giulia e Carlo stanno facendo sul serio, stanno perfino cercando casa insieme a Milano ed entrambi hanno conosciuto le rispettive famiglie” si legge nell’articolo. “Lui la porta a pranzo fuori nel suo ristorante preferito ed insieme iniziano a condividere ogni cosa riguardi la loro vita, tranne una: i social” prosegue il pezzo in questione. “Lui mantiene un profilo basso, senza voler apparire sul profilo di lei che vanta oltre 4 milioni di seguaci, ma lei può essere ben fiera di un altro aspetto” conclude l’articolo. “Ha superato l’esame suocera, che con Dayane avevo stretto un rapporto davvero molto solido” aggiunge.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono più felici che mai e lei, che di recente ha scritto ad Andrea Iannone, ha perfino fatto colpo sulla suocera. Cosa volere di più?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia sembra essere davvero felice e i suoi fedeli sostenitori sono contenti di poterla vedere felice al fianco di Carlo Beretta. Anche se alcuni non se ne sono ancora fatti una ragione per la fine della storia con Andrea Damante, che ormai sembra essere soltanto un lontano ricordo e niente di più. Quest’ultimo, infatti, sembrerebbe non essere molto contento della nuova relazione di Giulia, accusando lei e Carlo di aver tradito la sua fiducia.