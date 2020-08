Accessori in paglia: tutti i consigli per sfoggiare l’outfit perfetto

I dettagli, si sa, possono rovinare o esaltare un outfit ben costruito. Ecco i nostri suggerimenti per essere sempre al top con accessori… in paglia!

Naturale, naturale, naturale.

La tendenza da seguire nei prossimi tempi è proprio questa.

La scelta degli accessori perfetti per questa estate e questo autunno vi aiuterà a definire i vostri look, rendendoli freschi ed interessanti.

Siete pronti a scoprire cosa dovete assolutamente avere nell’armadio?

Accessori in paglia: il materiale “povero” che piace proprio a tutti

Nella moda, così come nel design o nella cosmesi, stanno tornando di alla ribalta i materiali naturali e le lavorazioni artigianali.

Se il bamboo è la nuova frontiera per chi vuole oggetti sofisticati e non inquinanti, la paglia rappresenta invece il materiale perfetto per tutti gli amanti della moda.

Per avere la sicurezza di essere sempre al meglio per questa estate (ma anche in autunno!) vi consigliamo due accessori veramente irrinunciabili: borsa e cappello in paglia.

Round bag in paglia: l’accessorio perfetto.

La round bag sarà fondamentale per le vostre uscite estive!

Sono borse molto leggere e resistenti, possibile da trovare in tutti i negozi (da quelli più piccoli alle maison più rinomate).

Completano egregiamente anche i look da giorno più eleganti e sono spesso uniche nel loro genere.

Vanno accostate con colori neutri, come panna, bianco o grigio oppure con texture giovanili come il jeans o le righe.

Se questo modello non vi convince, però, non disperate. Il mondo delle borse di paglia è infinito! Tra secchielli, borse mare e borse a tracolla avrete solo che l’imbarazzo della scelta!

Cappello di paglia: l’accessorio estivo diventa… elegante!

Il cappello di paglia è un altro must di questa stagione.

Ogni estate, d’altronde, lo vediamo protagonista sulle nostre spiagge.

Anche qui i modelli sono tantissimi ed avrete solo l’imbarazzo della scelta.

Ricordate di sceglierne uno a tesa corta se avete i capelli alla maschietta mentre per chi ha i capelli lunghi sono perfetti quelli a tesa larga.

Ma tra panama, cappelli a punta, sombreri e chi più ne ha più ne metta il limite è solo il vostro gusto!

Il trucco per essere veramente eleganti sfoggiando un cappello di paglia è saper bilanciare questo accessorio con il vostro outfit.

Via libera quindi ai grandi contrasti: cappelli enormi per look semplici, dalle linee dritte e pochi colori. Cappelli piccoli e delicati per maxi dress o jumpsuits dai colori sgargianti!

L’ultimo suggerimento? Non scordatevi di portare i vostri nuovi accessori in vacanza!